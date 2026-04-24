Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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24.04.2026 13:56:00
Lufthansa: So sehen die neuen Uniformen aus
Hohe Kerosinpreise, Streiks und Streit: Die Lufthansa manövriert durch unsichere Zeiten. Das Personal soll dabei wenigstens gut aussehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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