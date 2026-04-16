Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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16.04.2026 20:29:00
Lufthansa: Streiks, Kerosinmangel und eingestellte Tochter stürzen Konzern in Krise
Streiks, teurer Treibstoff und nun auch noch eine eingestellte Tochtergesellschaft: Die Lufthansa geht im 100. Jahr ihres Bestehens durch eine dramatische Krise. Konzernchef Spohr will nicht mit sich verhandeln lassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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