Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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10.04.2026 06:49:00
Lufthansa: Warum der Tarifstreit eskaliert und was Reisende tun können
Lufthansa-Flugbegleiter legen am Freitag den Betrieb lahm – und Tausende Reisende bekommen die Folgen zu spüren. Warum der Tarifstreit eskaliert und was betroffene Urlauber jetzt tun können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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10.04.26
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10.04.26
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|27.03.26
|Lufthansa Buy
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|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
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|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
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|01.04.26
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