Lufthansa Aktie

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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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10.04.2026 06:49:00

Lufthansa: Warum der Tarifstreit eskaliert und was Reisende tun können

Lufthansa-Flugbegleiter legen am Freitag den Betrieb lahm – und Tausende Reisende bekommen die Folgen zu spüren. Warum der Tarifstreit eskaliert und was betroffene Urlauber jetzt tun können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
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