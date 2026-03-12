Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
12.03.2026 07:49:00
Lufthansa: Zweitägiger Pilotenstreik hat begonnen
Wer von München oder Frankfurt fliegen oder dort mit dem Flugzeug ankommen will, könnte am Donnerstag und Freitag auf Probleme stoßen. Die Lufthansa-Piloten streiken. Viele Flüge finden wohl trotzdem statt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
06:40
|Lufthansa: Piloten-Streik legt Hunderte Flüge lahm (Spiegel Online)
|
06:34
|ROUNDUP: Lufthansa-Streik legt erneut Hunderte Flüge lahm (dpa-AFX)
|
06:08
|Lufthansa-Streik legt erneut Hunderte Flüge lahm (dpa-AFX)
|
12.03.26
|XETRA-Handel MDAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|ROUNDUP 3: Piloten streiken: Hunderte Flugausfälle bei der Lufthansa (dpa-AFX)
|
12.03.26
|Lufthansa-Konzern fliegt weiterhin nicht nach Dubai (dpa-AFX)
|
12.03.26
|ROUNDUP 2: Piloten streiken: Hunderte Flugausfälle bei der Lufthansa (dpa-AFX)
|
12.03.26
|Freundlicher Handel: MDAX am Donnerstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|11.03.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|10.03.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|7,70
|-3,75%
|Lufthansa AG
|7,78
|-3,52%
