Deutsche Lufthansa Aktie

Deutsche Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910979 / ISIN: US2515613048

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12.03.2026 13:03:44

Lufthansa-Airlines müssen Flüge nach Dubai bis 28. März streichen

DOW JONES--Die Fluggesellschaften der Lufthansa Group müssen ihre Flüge von und nach Dubai bis zum 28. März aussetzen, 13 Tage länger bisher vom Konzern geplant. Grund dafür ist, dass beide Flughäfen in dem Emirat - Dubai (DXB) und Dubai-World Central (DWC) - die Anzahl der Flugbewegungen aus Kapazitätsgründen erheblich reduzieren, wie die Lufthansa Group mitteilte. Dies führe dazu, dass die Konzernfluggesellschaften Lufthansa, Swiss, Ita Airways, Austrian Airlines und Eurowings auf Anordnung der Flughäfen sämtliche Flüge während des genannten Zeitraums streichen müssen.

Die Lufthansa Group werde prüfen, inwieweit trotz der starken Einschränkungen einzelne Flüge durchgeführt werden können. "Anträge werden von den Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate von Fall zu Fall geprüft, so dass keine Garantie besteht, dass ein Flug oder eine gewünschte Flugzeit genehmigt wird", teilte der Konzern mit.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 08:04 ET (12:04 GMT)

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