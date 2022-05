Lufthansa-Aktie: CO2-Aufschlag soll für Kunden bleibt freiwillig bleiben

"Wir setzen auf das Prinzip Freiwilligkeit, mit zunehmendem Erfolg", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Dienstag auf der Hauptversammlung. Eine verpflichtende Regelung müsste weltweit einheitlich sein, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Das sei nicht realistisch. Seit Kurzem könnten Lufthansa-Kunden mit einem Klick den Treibhausgasausstoß ihrer Reise finanziell ausgleichen. Das werde stärker angenommen als zuvor, als die Kompensation zusätzlich zum Flug gebucht werden musste. Bislang waren verschwindend wenige Verbraucher dazu bereit, auf diese Weise einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Ein Vertreter der Umweltschutzorganisation Robin Wood kritisierte auf dem Aktionärstreffen dieses in der Luftfahrt weltweit übliche Instrument, mit dem Klimaschutzprojekte oder der Kauf emissionsarmer synthetischen Kraftstoffe finanziert werden können. CO2-Emissionen müssten im Kampf gegen den Klimawandel nicht kompensiert, sondern vermieden werden, forderte Jonas Asan von Robin Wood. "Grüne Flugzeuge sind nur die, die am Boden bleiben." Die Luftfahrt müsse schrumpfen, daran führe kein Weg vorbei. Die Branche ist für rund drei Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich.

INVESTOREN VERMISSEN KLIMASCHUTZ-PLAN

Weniger radikal, aber ebenfalls kritisch zum Klimaschutzkurs der Lufthansa äußerten sich Vertreter von Investmentfonds. Die Fondsgesellschaft der Genossenschaftsbanken, Union Investment, warf dem Lufthansa-Management vor, sich zu lange um ambitionierte Klimaschutzziele gedrückt zu haben. Mit einer Halbierung der Netto-CO2-Emissionen bis 2030 habe das Unternehmen zwar ein klares Ziel. Doch eine Strategie für einen glaubwürdigen Umbau fehle weiterhin. "Es geht jetzt darum, den CO2-Reduktionspfad nach anerkannten Standards mit dem Pariser Klimaabkommen in Einklang zu bringen", forderte Henrik Pontzen, Leiter Nachhaltigkeit bei dem Fondsverwalter. Auch die Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka wünscht sich im Kampf gegen den Klimawandel von der Airline-Gruppe mehr Engagement. "Die Reduktion von CO2-Emissionen und das Hinwirken zu einem nachhaltigeren Flugbetrieb müssen stärker berücksichtigt werden", forderte Nachhaltigkeitschef Ingo Speich.

Die Lufthansa bekräftigte, sie unterstütze die Klimaschutzziele der Europäischen Union zur Luftfahrt. Doch von diesen dürften außereuropäische Konkurrenten nicht ausgenommen werden, weil das ein Wettbewerbsnachteil sei. Wichtigster Hebel für weniger CO2-Ausstoß in diesem Jahrzehnt sei der Austausch alter durch neue, sparsamere Flugzeuge. Bis 2029 hat der Airline-Konzern demnach 175 neue, effizientere Maschinen bestellt, auf weitere 74 besteht eine Option.

Wirksamstes Klimaschutz-Instrument sind synthetische Kraftstoffe (SAF), die bisher aber nur in kleiner Menge verfügbar und viel teurer als fossiles Kerosin sind. Die Lufthansa wies darauf hin, dass sie in den kommenden drei Jahren SAF im Wert von 250 Millionen US-Dollar kaufen wolle und sich in mehr als zehn Kooperationen engagiere, um die Produktion mit anzuschieben. Die geplante Beimischungsquote in der EU von fünf Prozent hält sie auf Basis bekannter Produktionspläne bis 2030 für machbar. "Darüber hinaus erhöht die aktuelle politische Situation die Geschwindigkeit der Abkehr von fossilen Energieträgern weiter", hieß es in schriftlichen Antworten auf Aktionärsfragen bei der digitalen Hauptversammlung. Die Politik werde die Förderung von Investitionen deshalb verstärken.

ITA-Verkauf soll Ende Juni stehen - Lufthansa prüft Daten

Die Privatisierung der italienischen Staatsairline ITA soll bis Ende Juni unter Dach und Fach sein.

Bis 23. Mai müssten die Bieter, darunter auch die Lufthansa zusammen mit dem Schweizer Reedereikonzern MSC, bindende Angebote abgeben, sagte der italienische Wirtschaftsminister Daniele Franco am Dienstag im Parlament. Eine Entscheidung solle bis Ende Juni fallen. Neben Lufthansa/MSC hätten der US-Fonds Certares zusammen mit den Airlines Delta und Air France sowie der Airline-Investor Indigo Partners Zugang zu den Wirtschaftsdaten der Gesellschaft. Eine Vorentscheidung über die Zukunft von ITA Airways, Nachfolgerin der chronisch defizitären Alitalia, gibt es Franco zufolge nicht. "Wir werden die drei Offerten transparent prüfen."

Die Lufthansa hatte zusammen mit MSC im Januar als erstes die Hand gehoben und um eine exklusive Verhandlungsfrist von 90 Tagen gebeten. Die Regierung in Rom entschied sich aber für einen offenen Verkaufsprozess, um mehr Interessenten anzulocken. Ein Käufer müsse die Bedingung erfüllen, zu mindestens 51 Prozent in europäischem Besitz zu sein, sagte der Minister. So sehen es EU-Regeln vor, damit Airlines als kritische Infrastruktur in Europa europäische Eigentümer haben.

Die Lufthansa hat großes Interesse am Ausbau ihrer Marktposition am wichtigen italienischen Markt. Sie könnte Europa-Verbindungen wie auch Langstreckenflüge von Italien ausbauen. Die Reederei hat Interesse an der Luftfracht und an Zubringerflügen zu ihren Kreuzfahrtschiffen. Auf ihrer Hauptversammlung erklärte die Lufthansa, Konditionen und Wirtschaftlichkeit des Vorhabens seien entscheidend für einen Einstieg. MSC wäre nach wie vor an einem Mehrheitsanteil interessiert. Die Lufthansa würde einen Minderheitsanteil erwerben, zu dessen Höhe und Preis noch keine Aussagen möglich seien. Der italienische Staat darf der Airline bis 2023 mit insgesamt 1,35 Milliarden Euro Finanzhilfe beispringen. Im vergangenen Jahr flossen schon 700 Millionen Euro. Bei einer Privatisierung würden die Subventionen gekürzt.

Lufthansa entschuldigt sich bei jüdischen Fluggästen für Ausschluss

Die Lufthansa hat sich für den Ausschluss einer Gruppe von jüdischen Passagieren nach einem Streit um das Tragen von FFP2-Masken an Bord entschuldigt.

Am 4. Mai sei eine größere Gruppe der Weiterflug von Frankfurt nach Budapest verwehrt worden, nachdem einzelne auf dem vorangegangenen Flug von New York die vorgeschriebene Maskenpflicht nicht eingehalten hätten, erläuterte die Lufthansa am Dienstag. Nach Medienberichten handelte es sich um orthodoxe Juden, die der Fluglinie nach dem Vorfall Anti-Semitismus vorwarfen. Die Lufthansa erklärte, sie arbeite noch an der Aufklärung des Falles. Die Airline bedaure, dass der Gruppe die Weiterreise verwehrt wurde statt einzelnen Personen. "Wir entschuldigen uns bei allen Gästen nicht nur dafür, dass sie nicht reisen konnten, sondern auch dafür, dass ihre persönlichen Gefühle verletzt wurden." Die Ereignisse stünden nicht im Einklang mit den Werten des Unternehmens, erklärte die Lufthansa weiter. "Es gibt keine Toleranz gegenüber Rassismus, Anti-Semitismus oder Diskriminierung jeglicher Art."

