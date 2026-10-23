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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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Nahost 23.10.2026 15:51:00

Lufthansa-Aktie: Dubai-Flüge starten erst am 25. November wieder

Lufthansa-Aktie: Dubai-Flüge starten erst am 25. November wieder

Die Lufthansa wird Dubai wegen der Lage im Nahen Osten zunächst nicht anfliegen.

Wie der Konzern mitteilte, sollen die Flüge der Konzern-Airlines nach Dubai nun erst zum 25. November wieder aufgenommen werden. Ursprünglich sollten die Lufthansa-Airline sowie Swiss das Emirat am 25. Oktober wieder anfliegen, für Eurowings war die Wiederaufnahme zum 1. November geplant.

DJG/mgo/flf

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