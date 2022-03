Lufthansa-Aktie fällt dennoch: Quartalsverlust deutlich verringert

Die wirtschaftliche Erholung will der Airline-Konzern im Jahr 2022 fortsetzen und beschleunigen und erwartet eine weitere Verbesserung des bereinigten EBIT und des bereinigten freien Cashflow im Vergleich zum Vorjahr. Die dramatischen Entwicklungen in der Ukraine und der wirtschaftlichen und geopolitischen Folgen des Konflikts sowie verbleibende Unsicherheiten bezüglich des Pandemieverlaufs ließen einen detaillierten Finanzausblick momentan jedoch nicht zu, teilte der Frankfurter Konzern mit.

"Unsere Ambition ist klar - wir möchten so schnell wie möglich zu positiven Ergebnissen zurückkehren", sagte Finanzvorstand Remco Steenbergen laut der Mitteilung. "Dafür haben wir die Voraussetzungen vor allem mit der Umsetzung unseres Kostensenkungsprogramms geschaffen. Auch die starke Erholung der Nachfrage in den vergangenen Wochen stimmt uns optimistisch. Noch können wir nicht absehen, wie sich die deutlich gestiegenen geopolitischen Unsicherheiten auf die Nachfrage und das wirtschaftliche Umfeld auswirken."

In den Monaten Oktober bis Dezember stieg der Umsatz auf 5,833 Milliarden Euro, von 2,594 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Verlust vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) verringerte sich um fast 80 Prozent auf 271 Millionen Euro. Ohne Restrukturierungskosten lag das Adjusted EBIT bei minus 145 Millionen Euro. Der Konzernverlust schrumpfte auf 314 Millionen bzw. 0,45 Euro je Aktie von 1,14 Milliarden Euro bzw 2,12 Euro je Anteil.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 5,29 Milliarden, einem bereinigten EBIT von minus 233 Millionen Euro und einem Ergebnis je Aktie von minus 0,09 Euro gerechnet.

Die Deutsche Lufthansa hat bereits Kosten in Höhe von jährlich rund 2,7 Milliarden Euro eingespart. Dies entspricht mehr als 75 Prozent der bis 2024 geplanten jährlichen Einsparungen von 3,5 Milliarden Euro.

Der bereinigte freie Cashflow lag bei minus 261 Millionen Euro. Hier hatten die Marktbeobachter ein Minus von 307 Millionen Euro erwartet. Der operative Cashflow war mit 158 Millionen Euro positiv. Der Konzern hatte den operativen Mittelabfluss im dritten Quartal gestoppt.

Die Lufthansa Group verfügte zum 31. Dezember über liquide Mittel von insgesamt 9,4 Milliarden Euro. Aufgrund der Kapitalerhöhung reduzierte sich die Nettokreditverschuldung auf 9,0 Milliarden Euro, von 9,9 Milliarden Euro im Vorjahr.

Lufthansa kündigt steigende Ticketpreise an

Der Lufthansa-Konzern stimmt seine Kunden auf steigende Ticketpreise ein. Wichtige Treiber seien der Ölpreis sowie steigende Gebühren an Flughäfen und bei den Flugsicherungen, sagte Finanzvorstand Remco Steenbergen am Donnerstag bei der Bilanzvorlage des Konzerns in Frankfurt. Man rechne aber damit, dass Konkurrenten stärker getroffen würden als die Lufthansa.

Lufthansa-Aktie deutlich unter Druck - DZ Bank sieht Risiken

Mit deutlichen Kursverlusten haben die Aktien der Lufthansa am Donnerstag auf die Geschäftszahlen und den Ausblick der Airline reagiert. Auf XETRA büßten die Papiere zeitweise 6,14 Prozent auf 6,22 Euro ein und waren zeitweise der größte Verlierer im MDAX der mittelgroßen Börsentitel. An der EURONEXT in Paris verloren die Aktien von Air France-KLM zeitweise 2,66 Prozent auf 3,805 Euro.

DZ-Bank-Analyst Dirk Schlamp wies in einer ersten Reaktion auf das Zahlenwerk der Lufthansa darauf hin, dass sich der stark steigende Ölpreis und geopolitische Risiken auf die Nachfrage auswirken können. Wegen des Ukraine-Krieges traut sich die Lufthansa keine klare Gewinnprognose zu.

