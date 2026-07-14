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Flugriese unter Druck 14.07.2026 11:18:00

Lufthansa-Aktie fällt: Nahost-Krise überlagert positive Analystenstimmen - auch TUI in Rot

Lufthansa-Aktie fällt: Nahost-Krise überlagert positive Analystenstimmen - auch TUI in Rot

Eine höhere Bewertung durch RBC kann der Lufthansa-Aktie am Dienstag keinen Rückenwind verleihen. Stattdessen belastet insbesondere ein Faktor nach der jüngsten Nahost-Eskalation den gesamten Reise- und Luftfahrtsektor.

  • RBC hebt Kursziel für Lufthansa auf 8,50 Euro an, Einstufung bleibt neutral
  • Lufthansa- und TUI-Aktie fallen dennoch
  • Grund ist der steigende Ölpreis nach neuer Iran-Eskalation

Die kanadische Bank RBC Capital Markets hat ihr Kursziel für die Lufthansa-Aktie zum Wochenstart von 8,00 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung "Sector Perform" bestätigt. Für Anleger ist das aber kein Grund, sich mit Aktien einzudecken: Am Dienstag verlieren die Titel auf XETRA zeitweise 2,94 Prozent auf 8,85 Euro. Auch die TUI-Aktie gibt nach und notiert 2,5 Prozent tiefer bei 8,89 Euro.

Was RBC zu der Anhebung bewegt

Analyst Ruairi Cullinane aktualisierte seine Annahmen zu Durchschnittserlösen, Treibstoffpreisen und Konjunkturdaten und bestätigte auf dieser Basis seine Gewinnprognosen für Lufthansa in den Jahren 2026 bis 2028. Das neue Kursziel von 8,50 Euro reflektiere die aktuelle Branchenbewertung, hieß es in der am Montag vorliegenden Studie. Trotz der Anhebung bleibt die Einstufung neutral: RBC sieht die Aktie damit weiterhin weder als klaren Kauf noch als Verkauf.

Der Ölpreis drückt die ganze Reisebranche

Der Kursrückgang bei Lufthansa und TUI dürfte allerdings weniger mit der RBC-Studie als mit der Lage am Ölmarkt zusammenhängen. Nach einer bereits vierten US-Angriffswelle binnen einer Woche auf den Iran zieht der Ölpreis wieder an, was Reise- und Luftfahrtkonzerne über die Treibstoffkosten direkt belastet. Kerosin macht bei Airlines nach Branchenangaben rund ein Viertel der Gesamtbetriebskosten aus, und auch Pauschalreiseanbieter wie TUI kalkulieren Flugkosten in ihre Margen ein. Bereits am Vortag hatten auch andere europäische Fluggesellschaften unter dem steigenden Ölpreis gelitten.

Mit dem aktuellen Kurs von 8,89 Euro notiert die Lufthansa-Aktie nun sogar über dem neuen RBC-Kursziel von 8,50 Euro, was die zurückhaltende Einstufung zusätzlich unterstreicht.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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