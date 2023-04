Lufthansa-Aktie fester: ITA-Chairman erwartet baldige Bekanntgabe von Deal

ITA Airways habe die wichtigsten Elemente eines Deals ausgearbeitet und hoffe, diese bald bekanntgeben zu können, sagte ITA-Chairman Antonino Turicchi am Mittwoch am Rande der Präsentation eines neuen Flugzeugs auf dem Flughafen Fiumicino in Rom. "Die Gespräche sind auf gutem Weg", sagte ein Lufthansa -Sprecher, wollte sich zum Abschluss einer Vereinbarung aber nicht äußern. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte zuletzt erklärt, eine Entscheidung sei bis zum 24. April zu erwarten. Dann endet die Frist für exklusive Verhandlungen der Regierung in Rom mit der Lufthansa.

Die Lufthansa hatte Anfang des Jahres einen neuen Anlauf genommen, zunächst einen Minderheitenanteil der sanierten Alitalia-Nachfolgerin zu kaufen. Auf längere Sicht könnte die Lufthansa ITA komplett übernehmen. Insidern zufolge geht es zunächst um einen Anteil von 40 Prozent, für den die Lufthansa 200 bis 300 Millionen Euro bezahlen wollte. Angestrebt wurde eine Vereinbarung mit der italienischen Regierung darüber eigentlich bis Ostern.

Via XETRA steigt die Lufthansa-Aktie zwischenzeitlich um 0,98 Prozent auf 9,82 Euro.

Rom (Reuters)