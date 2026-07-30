Deutsche Lufthansa Aktie
WKN: 910979 / ISIN: US2515613048
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30.07.2026 11:11:00
Lufthansa-Aktie fester: Lufthansa geht im Bieterverfahren um TAP den nächsten Schritt
Die Lufthansa Group ist seit mehr als 70 Jahren in Portugal aktiv. Aktuell bieten die Airlines der Gruppe 353 wöchentliche Flüge von und nach Portugal an. Der Konzern beschäftigt aktuell über 500 Fachkräfte in Portugal und baut einen neuen Lufthansa-Technik-Standort für Reparaturen von Triebwerksteilen und Flugzeugkomponenten in der Nähe von Porto.
"Unser Interesse an einer Beteiligung an unserem Star-Alliance-Partner TAP Air Portugal ist der nächste logische Schritt", sagte Konzernchef Carsten Spohr laut der Mitteilung.
Durch die Kooperation würde Lissabon als strategisch wichtiges atlantisches Drehkreuz im Netzwerk der Lufthansa Group gestärkt. Die Konnektivität zwischen Europa und anderen Regionen wie Lateinamerika, Afrika oder Nordamerika könnte ausgebaut werden, hieß es weiter.
Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 0,56 Prozent höher bei 8,94 Euro.
DOW JONES
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