Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Tarifkonflikt
|
24.11.2026 11:55:00
Lufthansa-Aktie fester: Neue Tarifrunde mit den Piloten zeichnet sich ab
Auch eine Frist an das Unternehmen, auf der Grundlage der Mediation weiterzusprechen, ist nach Angaben der VC abgelaufen. Die Lufthansa betonte hingegen, dass man auf Basis der Schlichtungsempfehlung die Verhandlungen fortsetzen wolle, was wiederum die VC ablehnt.
Jetzt Forderungen zum Gehalt
Die Arbeitgeberseite habe keinerlei Bereitschaft erkennen lassen, den vorliegenden Vorschlag des Mediators ernsthaft aufzugreifen, erklärte die Gewerkschaft. "Die VC bedauert, dass sieben Monate Sondierungen, drei Schlichtungsrunden und insgesamt 18 Gesprächsrunden mit dem Mediator offenbar vergeblich waren."
In dem Konflikt haben die Piloten seit Jahresbeginn bereits an sieben Tagen gestreikt, zuletzt zum 100. Gründungstag der ersten Lufthansa im April. Auf eine erneute Streikdrohung verzichtete die VC zunächst.
Stattdessen hat die Gewerkschaft den Vergütungsvertrag für die rund 5.000 Stammpiloten der Lufthansa zum Jahresende gekündigt und berät dazu über neue Forderungen. Bislang ging es in dem Konflikt um andere tarifliche Themen wie die Betriebsrenten. Ebenfalls ungelöst ist die weitere Verwendung von rund 350 Pilotinnen und Piloten der eingestellten Regionaltochter Lufthansa Cityline.
Die Lufthansa-Aktie gewinnt zeitweise 0,36 Prozent auf 8,944 Euro.
/ceb/DP/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
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