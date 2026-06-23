United Airlines Holdings Aktie

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WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096

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Fluggesellschaft 23.06.2026 11:40:40

Lufthansa-Aktie fester: Südkoreas Asiana Airlines verlässt Star Alliance im Dezember

Lufthansa-Aktie fester: Südkoreas Asiana Airlines verlässt Star Alliance im Dezember

Die südkoreanische Fluggesellschaft Asiana hat ihren Rückzug aus der Luftfahrtallianz Star Alliance angekündigt.

Am 16. Dezember zum Tagesende koreanischer Ortszeit werde Asiana Airlines die Star Alliance offiziell verlassen, teilte die Lufthansa Group mit. Deren Fluggesellschaften Austrian, Brussels, Ita, Lufthansa und Swiss gehören dem aktuell noch 26 Mitglieder starken Bündnis ebenfalls an. Asiana Airlines ist seit 2003 Mitglied. Gründe für den Austritt wurden nicht genannt.

Nach dem Ausscheiden von Asiana aus dem Luftfahrtbündnis werden 14 Mitgliedsfluggesellschaften der Star Alliance den Incheon International Airport in Südkoreas Hauptstadt Seoul weiterhin anfliegen. Neben Lufthansa und Swiss sind das Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, Eva Air, Ethiopian Airlines, Lot Polish Airlines, Singapore Airlines, Shenzhen Airlines, Thai Airways, Turkish Airlines und United.

Kunden, die in einem Vielfliegerprogramm einer Mitgliedsfluggesellschaft registriert sind, können weiterhin Meilen auf von Asiana durchgeführten Flügen sammeln, die am oder vor dem 15. Oktober abheben. Kunden können außerdem weiterhin Meilen für Star-Alliance-Prämientickets und Upgrades auf Asiana Airlines für Reisen einlösen, die am oder vor dem 16. Dezember abgeschlossen werden.

Die Lufthansa-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,88 Prozent im Plus bei 9,22 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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