Luftverkehr gestört 28.02.2026 13:17:39

Lufthansa-Aktie: Flüge in den Nahen Osten ausgesetzt

Lufthansa-Aktie: Flüge in den Nahen Osten ausgesetzt

Der Angriff auf den Iran durch Israel und die USA hat Auswirkungen auf den Luftverkehr.

Die Lufthansa setzt nach Angaben eines Sprechers mehrere Flüge mit Ziel Naher Osten aus. Die Städte Tel Aviv (Israel), Beirut (Libanon), Amman (Jordanien), Erbil (Irak) und Teheran (Iran) würden bis einschließlich 7. März nicht angeflogen.

Ebenfalls bis einschließlich 7. März würden folgenden Lufträume nicht genutzt: Israel, Libanon, Jordanien, Irak und Iran. Flüge von und nach Dubai und Abu Dhabi fänden heute und morgen nicht statt, sagte der Sprecher.

Betroffene Fluggäste könnten kostenfrei auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder erhielten den Ticketpreis zurück. Die Lufthansa bedauere die Unannehmlichkeiten, die Sicherheit für Passagiere und Crews habe für die Lufthansa Group aber oberste Priorität.

/isa/DP/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

