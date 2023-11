Lufthansa-Aktie freundlich: UFO fordert für Lufthansa-Kabinenpersonal 15 Prozent mehr Geld

Diese Erhöhung sei absolut angemessen nach der außergewöhnlich erfolgreichen Erholung der Luftfahrt und angesichts der Rekordumsätze der Lufthansa , erklärte UFO-Tarifvorstand Joachim Vázquez Bürger am Donnerstag. "Nun wird es Zeit, dass auch die Kabine, die einen wesentlichen Beitrag zu diesem Erfolg geleistet hat und die die Last einer katastrophalen Personalplanung trägt, finanziell beteiligt wird." UFO argumentiert zudem mit den stark gestiegenen Lebenshaltungskosten.

Gewerkschaft und Arbeitgeberseite hatten sich am Mittwoch erstmals getroffen, um über einen neuen Vergütungstarifvertrag zu verhandeln. Vertragslaufzeit soll nach dem Willen von UFO 18 Monate sein. Zusätzlich zur linearen Erhöhung fordert sie von der Lufthansa eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro, einen Bildungszuschuss von 500 Euro und die Erhöhung mehrerer Zuschläge. "Wir erwarten ernsthafte, sicherlich auch schwierige und unter Umständen lange Tarifverhandlungen", hieß es in einer UFO-Mitgliederinformation, die Reuters vorlag. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember, so dass Streik im Fall verhärteter Fronten Anfang nächsten Jahres möglich wäre.

Via XETRA verteuern sich Lufthansa-Aktien um 0,78 Prozent auf 7,73 Euro.

Frankfurt (Reuters)