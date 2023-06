Lufthansa-Aktie freundlich: RBC erstmals mit Bewertung für Lufthansa - Rating "Sector Perform"

Die kanadische Bank RBC hat Lufthansa mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 10 Euro in die Bewertung aufgenommen.

Die europäischen Fluggesellschaften wie Lufthansa profitierten im Zuge der Corona-Erholung derzeit von einer starken Nachfrage sowie begrenzten Flugkapazitäten, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem seien die Kerosinpreise im Jahresvergleich um mehr als 45 Prozent gesunken, was den Airlines einen "dreifachen Rückenwind" biete.

Im XETRA-Handel gewinnt die Lufthansa-Aktie am Mittwoch zeitweise 0,96 Prozent auf 9,54 Euro.

