Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Feiern auf der Wiesn
|
25.09.2026 15:23:38
Lufthansa-Aktie gefragt: Oktoberfest sorgt für Passagier-Boom in München
Während der 16 Tage dauernden Wiesn erwartet die Fluggesellschaft 1,7 MiIlionen Passagiere in München. An erster Stelle stehen US-Fluggäste, gefolgt von Italienern und Briten. Das sagte Heiko Reitz, der für das Drehkreuz München zuständige Lufthansa-Manager.
"Besonders hoch ist die Nachfrage aus der Region London." Demnach hat die Lufthansa mit 23 zusätzlichen Flügen zum Flughafen Stansted ihr Angebot während der Wiesn verdoppelt. "Und die sind alle voll ausgelastet", sagte Reitz. Vergleichszahlen zum Vorjahr nannte der Manager nicht.
Die Passagierzahlen am zweitgrößten deutschen Flughafen insgesamt - nicht nur diejenigen der Lufthansa - waren im ersten Halbjahr überdurchschnittlich um gut vier Prozent auf 18,9 Millionen Passagiere kräftig gesunken. Hauptursache war der Irankrieg. Am Frankfurter Flughafen war das Minus allerdings erheblich kleiner ausgefallen als in München.
/cho/DP/nas
MÜNCHEN (dpa-AFX)
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