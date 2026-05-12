Lufthansa Aktie

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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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Großbestellung 12.05.2026 06:48:00

Lufthansa-Aktie gewinnt: Neue Langstreckenjets von Airbus und Boeing sollen ältere Maschinen ersetzen

Lufthansa-Aktie gewinnt: Neue Langstreckenjets von Airbus und Boeing sollen ältere Maschinen ersetzen

Der Lufthansa-Konzern bestellt insgesamt zwanzig neue Langstreckenflugzeuge bei Airbus und Boeing.

Der Aufsichtsrat segnete die Bestellung von zehn Airbus A350-900 und zehn Boeing 787-9 zum Listenpreis von 7,7 Milliarden US-Dollar bei seiner Sitzung am Montag ab, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Die Maschinen werden zwischen 2032 und 2034 ausgeliefert und sollen dann ältere und weniger effiziente Modelle ersetzen. Die Entscheidung, bei welcher Konzernairline und an welchem Drehkreuz die bestellten Flugzeuge zum Einsatz kommen werden, werde zu einem späteren Zeitpunkt getroffen.

Zusammen mit dieser Bestellung hat die Lufthansa Group der Mitteilung zufolge aktuell insgesamt 232 Flugzeuge neuester Technologie in Auftrag gegeben, darunter 107 Langstreckenflugzeuge.

DOW JONES

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com,Bocman1973 / Shutterstock.com,Airbus

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