Deutsche Lufthansa Aktie

Deutsche Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910979 / ISIN: US2515613048

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Kerosineinspraung 22.04.2026 10:06:00

Lufthansa-Aktie gibt nach: Airline streicht Tausende Kurzstreckenflüge bis Oktober

Lufthansa-Aktie gibt nach: Airline streicht Tausende Kurzstreckenflüge bis Oktober

Die Lufthansa nimmt bis Oktober 20.000 Kurzstreckenflüge aus dem Programm.

Wie der Konzern mitteilte, spart er dadurch 40.000 Tonnen Kerosin ein. Die Lufthansa kündigte zudem an, die mittelfristige Streckenplanung für die kommenden Monate vor dem Hintergrund der Kapazitätsabsenkung zu überarbeiten und Ende April bzw. Anfang Mai zu veröffentlichen. Für die im Sommerflugplan vorgesehenen Flüge erwartet das Unternehmen eine weitgehende stabile Treibstoffversorgung. Die Lufthansa hatte vergangenen Woche die sofortige Schließung der Cityline angekündigt.

Mit den Anpassungen sinke die Anzahl der unwirtschaftlichen Kurzstreckenflüge im Netz, so der Konzern weiter. Die geplante Konsolidierung des Europanetzes erfolge dabei über die sechs Drehkreuze in Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel und Rom.

In diesem Zusammenhang seien am Mittwoch die ersten 120 täglichen Flugstreichungen mit Wirkung bis Ende Mai umgesetzt worden. Vorübergehend entfallen die Strecken aus Frankfurt nach Bydgoszcz und Rzeszow in Polen sowie nach Stavanger in Norwegen.

Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,58 Prozent im Minus bei 7,582 Euro.

Dow Jones Newswires

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Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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