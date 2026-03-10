Lufthansa-Aktie im Aufwind: Analysten-Votum und Geopolitik sorgen für Kaufsignale

• Barclays hält an Lufthansa-Einstufung fest• Flugstopperweiterung in Krisengebiete in Nahost• Trendwende: Hoffnung auf baldiges Ende des Iran-Konflikt treibt Lufthansa anDie Lufthansa -Aktie stand in den vergangenen Tagen stark im Fokus des Marktes. Grund dafür waren sowohl die Jahresbilanz 2025 als auch der Nahost-Konflikt. Das sollten Anleger am Dienstag wissen.

Barclays bestätigt Lufthansa-Bewertung

Die britische Investmentbank Barclays hat ihre Einstufung für die Lufthansa nach der Vorlage der Jahresbilanz 2025 auf "Equal Weight" belassen. Das Kursziel wird weiterhin bei 8 Euro gesehen, so dpa-AFX. Analyst Andrew Lobbenberg identifizierte in seiner jüngsten Studie elf zentrale Themenfelder, die für Investoren nun im Fokus stehen. Dazu gehören neben geopolitischen Risiken im Nahen Osten und volatilen Kerosinpreisen vor allem interne Fortschritte: Die Restrukturierung, die schwierigen Arbeitsbeziehungen sowie die Flottenmodernisierung und die Integration von ITA Airways. Auch die Service-Qualität (Projekt "Allegris") und Erholungspotenziale im Frachtgeschäft werden laut Lobbenberg entscheidend für die künftige Kursentwicklung sein.

Flugstopp in den Nahen Osten bleibt vorerst bestehen

Zudem zog die Lufthansa zuletzt Konsequenzen aus der instabilen Lage im Iran-Konflikt und verlängerte die Flugaussetzungen für weite Teile der Region, wie dpa-AFX berichtet. Während Ziele wie Dubai und Abu Dhabi vorerst bis zum 15. März von der Flugliste gestrichen sind, setzt die Airline die Flüge nach Tel Aviv bis zum 2. April aus. Auch Teheran bleibt mit einer Sperre bis zum 30. April vorerst unerreichbar.

Trotz der Krise hält der Konzern wichtige Verbindungen nach Saudi-Arabien und Zypern aufrecht und unterstützt die Bundesregierung bei Evakuierungs- und Rückholflügen aus der Region, unter anderem mit einer aktuellen Verbindung aus dem Oman.

Lufthansa und Austrian bieten erste Extraflüge nach Asien und Afrika an

Die Lufthansa Group hat die ersten ihrer angekündigten Zusatzflüge nach Asien und Afrika in den Flugplan aufgenommen. Bei der Kernmarke Lufthansa Airlines sind bereits vier Extraflüge von München nach Singapur und zurück sowie zwei Sonderflüge von Frankfurt nach Kapstadt und zurück buchbar, teilte der Airline-Konzern mit. Darüber hinaus seien zwei zusätzliche Flüge von Frankfurt nach Riad vorgesehen. Für die Tochter Austrian Airlines wurden bereits zehn Sonderflüge von Wien nach Bangkok und zurück eingerichtet.

Der Konzern hatte bei der Bilanzvorlage am Freitag mitgeteilt, dass er seit Beginn des Iran-Krieges eine kurzfristig stark gestiegenen Nachfrage nach Langstreckenflügen vor allem auf Strecken von und nach Asien und Afrika verzeichne und deshalb eine Aufstockung von Verbindungsfrequenzen prüfe. Die Lufthansa Group bekräftige, dass sie die aktuelle Marktentwicklung konstant beobachte. Sollten weitere Zusatzflüge angeboten werden, werde dies kommuniziert.

So bewegt sich die Lufthansa-Aktie

Am Dienstag geht es für das MDAX-Papier deutlich aufwärts, nachdem zum Wochenbeginn noch deutliche Verluste verzeichnet worden. Grund dafür dürfte auch die Hoffnung auf ein schnelleres Ende des Iran-Konflikts sein, die für eine drastische Trendwende an den Märkten sorgte.

Zum Handelsende ging es für die Lufthansa-Aktie via XETRA um 7,89 Prozent nach oben auf 8,20 Euro.

Redaktion finanzen.at / DOW JONES