Deutsche Lufthansa Aktie
WKN: 910979 / ISIN: US2515613048
|Joint Venture
|
08.06.2026 13:58:00
Lufthansa-Aktie im Blick: Dreier-Bündnis mit ANA und ITA im Europa-Japan-Verkehr besiegelt
Ein entsprechender Vertrag sei auf der IATA-Jahrestagung in Rio de Janeiro unterzeichnet worden, teilte die Lufthansa Group am Montag mit. Durch die Integration des ITA-Drehkreuzes in Rom-Fiumicino sollen Reisende dann von kürzeren und häufigeren Verbindungen zwischen Europa und Japan profitieren.
Das Europa-Japan-Joint-Venture wurde im Jahr 2012 zwischen Lufthansa und ANA gegründet. In den Folgejahren traten Swiss und Austrian Airlines bei.
DJG/cbr/rio
DOW JONES
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