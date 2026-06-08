Deutsche Lufthansa Aktie

Deutsche Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910979 / ISIN: US2515613048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Joint Venture 08.06.2026 13:58:00

Lufthansa-Aktie im Blick: Dreier-Bündnis mit ANA und ITA im Europa-Japan-Verkehr besiegelt

Lufthansa-Aktie im Blick: Dreier-Bündnis mit ANA und ITA im Europa-Japan-Verkehr besiegelt

Das Europa-Japan-Joint-Venture zwischen der Lufthansa und All Nippon Airways (ANA) wird ab Herbst um ITA Airways erweitert.

Ein entsprechender Vertrag sei auf der IATA-Jahrestagung in Rio de Janeiro unterzeichnet worden, teilte die Lufthansa Group am Montag mit. Durch die Integration des ITA-Drehkreuzes in Rom-Fiumicino sollen Reisende dann von kürzeren und häufigeren Verbindungen zwischen Europa und Japan profitieren.

Das Europa-Japan-Joint-Venture wurde im Jahr 2012 zwischen Lufthansa und ANA gegründet. In den Folgejahren traten Swiss und Austrian Airlines bei.

DJG/cbr/rio

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

TUI, Lufthansa & Co. im Plus: Reise-Aktien klettern - Entspannungssignale vom Iran-Krieg

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs) 8,30 0,00% Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:10 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23
07.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 23: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Zweifel und erneute Eskalation in Nahost: ATX mit Verlusten -- DAX mit roten Vorzeichen -- Wall Street mit positivem Wochenstart -- Börsen in Asien schließen mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrscht am Montag Zurückhaltung vor. Der deutsche Markt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die US-Börsen erholen sich zum Wochenbeginn. In Fernost dominierten die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen