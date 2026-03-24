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Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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Flugstopp 24.03.2026 06:10:00

Lufthansa-Aktie im Fokus: Längere Flugausfälle im Nahen Osten belasten Branche

Lufthansa-Aktie im Fokus: Längere Flugausfälle im Nahen Osten belasten Branche

Aufgrund des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten setzen Flüge in die Region länger aus als zunächst angenommen.

Die Airlines der Deutschen Lufthansa verlängern ihren Flugstopp in den Nahen Osten. Wie der Konzern mitteilte, wird die Region mindestens bis zum 30. April nicht angeflogen. Darüber hinaus werden die Linien Lufthansa, Swiss Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Edelweiss Flüge nach Tel Aviv bis Ende Mai aussetzen, Lufthansa Cargo bis Ende April. Der Flugstopp bis Ende Mai gilt für diese Linien auch für Dubai.

Abu Dhabi, Amman, Beirut, Dammam, Riad, Erbil, Maskat und Teheran werden von diesen Airlines bis einschließlich 24. Oktober nicht angeflogen. Zusätzlich gilt für Eurowings ein Flugstopp nach Tel Aviv, Beirut und Erbil bis einschließlich 30. April und für Dubai, Abu Dhabi und Amman bis einschließlich 24. Oktober.

Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate gewinnt das Papier 4,11 Prozent zum XETRA-Schlusskurs auf 7,60 Euro.

DJG/mgo/gos

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