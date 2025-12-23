Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
23.12.2025 13:43:38
Lufthansa-Aktie im Fokus: Sonderlackiertes Flugzeug läutet Jubiläumsjahr 2026 ein
Der Jubiläums-Dreamliner soll in wenigen Wochen für erste Linienflüge eingesetzt werden, wie die Lufthansa mitteilte. Voraussichtlich im Herbst 2026 werde die Jubiläumsflotte komplett sein.
Am 6. Januar jährt sich die Gründung der ersten "Deutsche Luft Hansa Aktiengesellschaft" zum 100. Mal. Größer feiern will die Lufthansa das Jubiläum erst im April: Am 6. April 1926 startete der offizielle Erstflug.
Obwohl die heutige Deutsche Lufthansa AG rechtlich nichts mit der NS-belasteten Vorgängerin zu tun hat, bezieht sich der MDAX-Konzern in seinen fliegerischen und technischen Traditionen auf sie. Erst im April 1955 und damit fast zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs durften erste Linienflüge der neu gegründeten Deutschen Lufthansa AG abheben.
Die Lufthansa-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,24 Prozent tiefer bei 8,43 Euro.
