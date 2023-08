Lufthansa-Aktie im Plus: Lufthansa geht Zusammenarbeit mit HCS für Treibstoffherstellung ein

Ab Anfang 2026 könnte die HCS Group den Airline-Konzern mit "Sustainable Aviation Fuel (SAF)" beliefern, teilte Lufthansa mit. Das SAF aus biogenen Reststoffen der Land- und Forstwirtschaft werde am HCS-Produktionsstandort in Speyer hergestellt, der von der Marke Haltermann Carless betrieben wird und logistisch günstig in der Nähe des Frankfurter Drehkreuzes der Lufthansa Group liege. Die Produktion soll 2026 mit einem Volumen von 60.000 Tonnen pro Jahr starten.

Via XETRA steigt die Lufthansa-Aktie zeitweise um 0,16 Prozent auf 9,19 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)