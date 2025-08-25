Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Probleme lösen
|
25.08.2025 13:05:00
Lufthansa-Aktie in Grün: Lufthansa ordnet Strukturen wohl neu - AUA sieht keine Entmachtung der Töchter
Die Gesellschaften Lufthansa Airlines, Swiss, Brussels Airlines und Austrian Airlines sollen dem Papier zufolge zentrale Aufgaben wie die Steuerung des Angebots, des Netzes und des Vertriebs an den Konzern abgeben, so das "HB". Konkret würden sich künftig vier sogenannte Group Function Boards um die Flughafen-Drehkreuze sowie die Themen Technologie, Personal und Finanzen kümmern. Sie würden von Konzernvorständen rund um Vorstandschef Carsten Spohr geleitet. Ein Unternehmenssprecher bestätigte dem "HB", dass gruppenweit daran gearbeitet werde, Effizienz und Profitabilität zu steigern.
Lufthansa-Aktie auf höchstem Stand seit Ende 2023
Die Aktien der Lufthansa sind am Montag auf den höchsten Stand seit Dezember 2023 gestiegen. Gegen Mittag notierten die Papiere via XETRA noch 1,0 Prozent im Plus bei 8,35 Euro und bauten damit ihre Gewinnserie im laufenden Jahr auf gut 35 Prozent aus. Seit ihrem Zwischentief im April haben sich die Titel der Fluggesellschaft sogar um mehr als die Hälfte verteuert.
Ein Aktienhändler verwies in einer ersten Reaktion darauf, dass die Lufthansa im zweiten Quartal schlechtere Ergebnisse abgeliefert habe als die British-Airways-Mutter IAG und die französisch-niederländische AIR France-KLM. Die Umsetzung der Pläne und die Zustimmung der Führungskräfte wären von entscheidender Bedeutung, da sich die Zuständigkeiten innerhalb der Managementteams verschöben, ergänzte er.
DÜSSELDORF (dpa-AFX)
