Lufthansa Aktie

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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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Ausblick stabil 30.04.2026 14:44:00

Lufthansa-Aktie in Grün: Scope bestätigt Bonitätseinstufung "BBB-"

Lufthansa-Aktie in Grün: Scope bestätigt Bonitätseinstufung "BBB-"

Scope Ratings hat das Emittentenrating der Deutschen Lufthansa AG mit "BBB- bestätigt" und den Ausblick als stabil beibehalten.

Zudem hat Scope die Ratings für nicht nachrangige, unbesicherte Anleihen mit " BBB-", für nachrangige (Hybrid-)Anleihen mit "BB" und für kurzfristige Verbindlichkeiten mit "S-2" bekräftigt.

Das Geschäftsrisikoprofil der Lufthansa werde durch ihre Größe, die starken Positionen an wichtigen europäischen Drehkreuzen und die globale Vernetzung gestützt, erklärte Scope Ratings. Hinzu komme eine "signifikante Ertragsdiversifizierung" durch die Bereiche Passagierbeförderung, Fracht und MRO (Wartung, Reparatur und Überholung). Die Profitabilität bleibt laut Scope der entscheidende limitierende Faktor, da eine Margenverbesserung von der weiteren Umsetzung des Sanierungsprogramms der Lufthansa Airlines sowie von strukturellen Kosteneinsparungen in einem kostenintensiven Marktumfeld abhängt.

Die Aktie der Lufthansa zeigt sich am Donnerstag via XETRA zeitweise bei 7,32 Euro um 2,92 Prozent höher.

DOW JONES

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