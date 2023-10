Lufthansa-Aktie in Rot: Lufthansa wird wohl Deutsche mit Sonderflügen aus Israel ausfliegen

Die letzten technischen Details würden zur Stunde geklärt, verlautete am Dienstagabend aus Kreisen des Auswärtigen Amts. Die Behörde wolle die in der Krisenvorsorgeliste ELEFAND registrierten deutschen Staatsangehörigen morgen darüber informieren, wie die Tickets für die Sonderflüge bei der Lufthansa gebucht werden könnten. Noch nicht registrierte ausreisewillige deutsche Staatsangehörige sollten sich umgehend in ELEFAND registrieren. Es handelt sich um vier Flüge pro Tag jeweils am Donnerstag und Freitag.

Das Krisenreaktionszentrum der Behörde hatte zuvor unter Hochdruck mit Fluggesellschaften darüber verhandelt, Flugkapazitäten auszuweiten. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Flüge mit Lufthansa-Chef Carsten Spohr vereinbart. Das Auswärtige Amt steht mit 17 Jugendgruppen in engem Kontakt. Vier sind sicher ausgereist. Die radikal-islamische Palästinenser-Gruppe Hamas hatte am frühen Samstag mit einem überraschenden Großangriff auf Israel die schwerste Eskalation im Nahost-Konflikt seit Jahren ausgelöst.

Via XETRA verliert die Lufthansa-Aktie zeitweise 0,45 Prozent auf 7,26 Euro.

Berlin (Reuters)