WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

Indexanpassungen 05.03.2026 16:15:00

Lufthansa-Aktie in Rot: DAX-Aufstieg gelingt nicht - Zahlreiche Wechsel in MDAX und SDAX

Die Aktien von Lufthansa haben die Rückkehr in den deutschen Leitindex DAX verpasst.

Wie der zur Deutsche Börse gehörende Index-Anbieter Stoxx am späten Mittwochabend mitteilte, bleibt im DAX alles unverändert. Die Fluggesellschaft konnte sich bis zuletzt Hoffnungen auf einen Aufstieg machen. Die Lufthansa war mehr als 30 Jahre lang DAX-Mitglied, bevor sie wegen der Verwerfungen infolge der Corona-Pandemie 2020 aus dem Leitindex ausscheiden musste.

Im XETRA-Handel zeigt sich die Lufthansa-Aktie zeitweise 2,41 Prozent im Minus bei 8,19 Euro.

In der zweiten und dritten deutschen Börsenreihe stehen unterdessen zahlreiche Wechsel an. In den MDAX steigen der Motorenbauer DEUTZ, der Stahlkonzern Salzgitter und der Optikspezialist JENOPTIK aus dem Nebenwerteindex SDAX auf. Dafür steigen TeamViewer, Fielmann und Carl Zeiss Meditec in diesen ab. Darüber hinaus ersetzt in diesem Index der Bahn-IT-Anbieter init innovation in traffic systems das Softwareunternehmen PSI Software. Diese Änderungen treten am 23. März in Kraft.

Zudem steigt der Autozulieferer Schaeffler aus dem SDAX in den MDAX auf und ersetzt dort Deutsche Wohnen. Einhell Vorzüge werden dafür in den SDAX aufgenommen. Diese Änderungen treten bereits am 9. März in Kraft.

Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx überprüft die Indizes der DAX-Familie (DAX, MDAX, SDAX und TecDAX) vierteljährlich.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

Lufthansa fliegt ab Samstag wieder nach Zypern

Der Lufthansa-Konzern bleibt bei Flügen ins Krisengebiet Naher Osten vorsichtig. Als Erstes werden die Flüge nach Larnaca auf Zypern an diesem Samstag (7. März) wieder aufgenommen. In dem EU-Staat war ein britischer Stützpunkt von einer mutmaßlich iranischen Drohne angegriffen worden. Ausgesetzt bleiben die Flüge nach Dubai, Abu Dhabi und Dammam in Saudi-Arabien bis einschließlich Dienstag, den 10. März, wie das Unternehmen mitteilte.

Nach Amman in Jordanien und Erbil im Nord-Irak soll es bis einschließlich 15. März keine Linienflüge geben. Tel Aviv bleibt bis einschließlich 22. März ausgesetzt, Beirut bis einschließlich 28. März. In die iranische Hauptstadt Teheran will Lufthansa mindestens bis zum 30. April nicht mehr fliegen.

Zur Gruppe gehören neben der Kernmarke Lufthansa die Gesellschaften Austrian, Swiss, Eurowings, Brussels Airlines und die Beteiligung Ita.

Lufthansa verlängert Aussetzung von Flügen in Nahen Osten

Die Lufthansa Group hat die Aussetzung von Flügen in den Nahen Osten aufgrund der aktuellen Lage vor Ort und der damit verbundenen Luftraumsperrungen verlängert. Lediglich die Stadt Larnaca auf Zypern werde ab Samstag wieder angeflogen, teilte der Airline-Konzern mit.

Flüge von und nach Dubai und Abu Dhabi sowie nach Dammam in Saudi-Arabien werden dagegen bis einschließlich 10. März ausgesetzt. Amman und Erbil werden von den Lufthansa-Airlines bis einschließlich 15. März nicht angeflogen und Tel Aviv bis einschließlich 22. März. Flüge von und nach Beirut bleiben bis einschließlich 28. März ausgesetzt, Flüge in die iranische Hauptstadt Teheran bis einschließlich 30. April.

Die Lufthansa Group beobachte und bewerte kontinuierlich die Sicherheitslage im Nahen Osten und stehe hierzu in engem Kontakt mit den Behörden, bekräftigte der Konzern.

Betroffene Fluggäste könnten kostenfrei auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder erhalten alternativ den vollständigen Ticketpreis zurück.

/jha/

ZUG (dpa-AFX)/Dow Jones Newswires

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com,Robert Sarosiek / Shutterstock.com,Christopher Parypa / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Schaeffler AG

Analysen zu Fielmann AG

25.02.26 Fielmann Kaufen DZ BANK
13.02.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.01.26 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.25 Fielmann Halten DZ BANK
18.09.25 Fielmann Hold Warburg Research
