Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Ausfälle und Verspätungen
|
13.03.2026 11:51:00
Lufthansa-Aktie in Rot: Erneuter Streik und Flugausfälle
Die streikende Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hatte von einer hohen Beteiligung der Beschäftigten an der bereits zweiten Streikwelle berichtet. Schon am 12. Februar hatten die Piloten mit ihrem Tarifkonflikt um die Betriebsrenten einen Großteil der Lufthansa-Flüge ausfallen lassen.
Streit um Flugausfälle
Im aktuellen Streik hat Lufthansa einen Sonderflugplan für beide Streiktage aufgestellt, nach dem mindestens die Hälfte des sonst üblichen Programms stattfinden sollte. Bei Fernflügen werde sogar 60 Prozent erreicht. Dieses Programm finde statt wie geplant. Dem hat die Vereinigung Cockpit widersprochen: Nach ihren Daten seien 70 Prozent der Flugzeuge bis zum Nachmittag am Boden geblieben.
Nach Angaben der Flughafenbetreiber fielen am ersten Streiktag in Frankfurt rund 400 von 1.165 geplanten Starts und Landungen aus. In München wurden 230 von rund 800 Flugbewegungen gestrichen. Die Zahlen beziehen sich auf alle Fluggesellschaften, die Ausfälle sind wesentlich der Lufthansa zuzuordnen. In München soll die Zahl der Absagen am Freitag auf 180 fallen.
Cityline startet am Freitag wieder
Das hängt mit dem früheren Streik-Ende bei der Teilgesellschaft Lufthansa Cityline zusammen, die nur einen Tag lang bestreikt werden sollte. Die Regionaltochter übernimmt mit 30 Flugzeugen Zubringerverkehre von kleineren Flughäfen an die Drehkreuze. Während es im Tarifkonflikt bei der Regionaltochter Cityline um eine Anhebung der Gehälter geht, streiten die Tarifpartner bei der Cargo und der Kerngesellschaft Lufthansa um höhere Betriebsrenten.
Lufthansa wollte nach eigener Ankündigung größere Flugzeuge einsetzen, Lufthansa-Flüge von nicht bestreikten Konzernairlines erledigen lassen und freiwillige Crews einsetzen. An diesen Planungen für beide Streiktage habe es keine Änderungen mehr gegeben, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Laut VC werden auch Subunternehmen eingesetzt.
Die Lufthansa-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,49 Prozent auf 7,67 Euro.
/ceb/DP/zb
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
14:36
|Regierung sieht kaum noch Bedarf für Rückholflüge aus Golfregion (dpa-AFX)
|
12:27
|MDAX-Handel aktuell: So steht der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
06:40
|Lufthansa: Pilotenstreik - Hunderte Flüge fallen aus (Spiegel Online)
|
06:34
|ROUNDUP: Lufthansa-Streik legt erneut Hunderte Flüge lahm (dpa-AFX)
|
12.03.26
|XETRA-Handel MDAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Lufthansa-Aktie tiefer: Piloten legen Flugbetrieb teilweise lahm - Update zu Dubai-Flügen (finanzen.at)
|
12.03.26
|ROUNDUP 3: Piloten streiken: Hunderte Flugausfälle bei der Lufthansa (dpa-AFX)