Lufthansa-Aktie in Rot: Zahlreiche Flugausfälle durch Streiks

Passagiere der Lufthansa sind erneut von zahlreichen Flugausfällen in Folge von Streiks betroffen.

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat bis Dienstag zu Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa und mehreren Tochtergesellschaften aufgerufen.

Der Streik von Pilotinnen und Piloten bei der Kernmarke Deutsche Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline begann kurz nach Mitternacht und soll an diesem Dienstag kurz vor Mitternacht enden. Beim Ferienflieger Eurowings sind nur an diesem Montag alle Abflüge von deutschen Flughäfen betroffen.

An den größeren deutschen Airports wurden wegen des 48-stündigen Pilotenstreiks mehrere Flüge von und nach Frankfurt sowie von und nach München gestrichen, wie mehrere Flughäfen mitteilten. Die Pilotengewerkschaft VC erwartet, dass Hunderte Flüge pro Tag ausfallen.

Eurowings ging am Sonntag davon aus, "einen großen Teil" des Flugprogramms durchführen zu können. Neben Eurowings Europe könne die Airline auch auf Unterstützung von Partner-Airlines zählen, teilte der Ferienflieger mit. Passagiere wurden zuvor gebeten, sich direkt bei ihrer Airline über den aktuellen Status ihres Fluges zu erkundigen.

Vierte Streikwelle bei Lufthansa in diesem Jahr

Es ist die inzwischen vierte Streikwelle bei der Lufthansa in diesem Jahr. Erst kürzlich kam es wegen Streiks des Kabinenpersonals zu zahlreichen Flugausfällen bei Deutschlands größter Airline.

Hintergrund der aktuellen Piloten-Streiks der Vereinigung Cockpit sind Tarifkonflikte um die betriebliche Altersversorgung und die Vergütung bei der Regionaltochter Cityline. Im Tarifstreit über die betriebliche Altersvorsorge legen die Cockpit-Beschäftigten der Lufthansa bereits zum dritten Mal in diesem Jahr die Arbeit nieder. Die Lufthansa kritisierte, die Streikankündigung der Spartengewerkschaft VC stelle eine völlig neue Stufe der Eskalation dar.

Ausnahmen vom Ausstand

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation im Nahen Osten sind Flüge von Lufthansa und Lufthansa Cityline aus Deutschland zu folgenden Destinationen vom Streik laut VC ausgenommen: Aserbaidschan, Ägypten, Bahrain, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien und die Vereinigte Arabische Emirate.

Die Lufthansa-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 3,49 Prozent tiefer bei 7,75 Euro.

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FRANKFURT (dpa-AFX)