Lufthansa-Aktie: JPMorgan hat Kursziel für Lufthansa nach unten gesetzt

Analyst Harry Gowers ließ in einer am Montag vorliegenden Studie aktuelle Entwicklungen der Treibstoffpreise sowie Ausfallzeiten von A320-Jets wegen der Probleme mit GTF-Triebwerken bei der Bewertung von Lufthansa einfließen. 2024 dürften 20 A320neo-Flugzeuge nicht zur Verfügung stehen, was weniger als 5 Prozent der A320-Flotte entspreche.

