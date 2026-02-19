Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Möglicher Streik
|
19.02.2026 13:26:40
Lufthansa-Aktie kaum bewegt: Pilotengewerkschaft startet Urabstimmung
Die Verhandlungen der VC zum Vergütungstarifvertrag für die Cityline-Piloten liefen seit vergangenen August. Die Gewerkschaft fordert unter anderen eine stufenweise Anpassung der aktuell gültigen Vergütungstabellen um jeweils 3,3 Prozent rückwirkend ab dem 1. Februar 2024, dem 1. Januar 2025 und dem 1. Januar 2026. Am Dienstag erklärte die VC die Tarifverhandlungen schließlich für gescheitert, da kein verhandlungsfähiges Angebot vorliege.
In der vergangenen Woche hatte bereits die Kabinengewerkschaft Ufo bei der Cityline gestreikt und damit auf die angekündigte Schließung des Flugbetriebs der Regionalfluggesellschaft reagiert, die Zubringerflüge an die Flughäfen Frankfurt und München anbietet.
Die Lufthansa-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,07 Prozent höher bei 9,20 Euro.
