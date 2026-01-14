Barclays Aktie

Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Herausforderungen 14.01.2026 12:16:15

Lufthansa-Aktie klar im Minus: Herabstufung durch Barclays bereitet Anlegern Sorge

Lufthansa-Aktie klar im Minus: Herabstufung durch Barclays bereitet Anlegern Sorge

Die Lufthansa-Aktie gerät unter Druck: Barclays stuft die Papiere auf "Underweight" herab und warnt vor Risiken auf den Nordatlantik-Routen.

• Barclays stuft Lufthansa auf "Underweight" herab
• Analysten sehen Risiken bei Nordatlantik-Routen
• Flüge nach Teheran bleiben bis 28. Januar 2026 ausgesetzt

Die Lufthansa-Aktie steht am Dienstag deutlich unter Druck: Zeitweise verliert der Anteilsschein via XETRA 3,47 Prozent auf 8,40 Euro. Belastend wirkt eine Herabstufung durch das Analysten-Haus Barclays. Die Experten sehen deutliche Herausforderungen für die deutsche Fluggesellschaft.

Barclays wird skeptisch: Warum Analysten Lufthansa kritischer sehen

Die britische Investmentbank Barclays hat in einer am 14. Januar 2026 veröffentlichten Analyse ihre Einschätzung zur Lufthansa deutlich verschärft, wie dpa-AFX berichtet. Trotz einer minimalen Anhebung des Kursziels von 7,70 auf 7,80 Euro wurde die Empfehlung von "Equal Weight" auf "Underweight" herabgestuft - ein deutliches Verkaufssignal für Investoren. Wie Barclays gemäß dpa-AFX erklärt, sieht Analyst Andrew Lobbenberg den Marktoptimismus für große Netzwerkairlines wie Lufthansa als überzogen an.

Nordatlantik-Geschäft unter Druck

Besonders kritisch betrachtet Barclays die Entwicklung auf den für Lufthansa wichtigen Nordatlantik-Routen. Diese transatlantischen Verbindungen gelten traditionell als Ertragsperle im Portfolio der Airline, stehen aber laut Analystenmeinung vor zunehmenden Herausforderungen. Lobbenberg empfiehlt Anlegern, stattdessen auf Billigflieger und spezialisierte Reisekonzerne zu setzen, da diese flexibler auf Marktveränderungen reagieren können und weniger von einzelnen Premiumstrecken abhängig sind. Die Herabstufung erfolgt in einer Phase, in der Lufthansa ohnehin mit multiplen operativen Herausforderungen kämpft.

Iran-Flüge bleiben länger ausgesetzt

Parallel zur Analysteneinschätzung muss Lufthansa auch operative Einschränkungen hinnehmen. Aufgrund der weiterhin angespannten Sicherheitslage im Iran hat das Unternehmen am 12. Januar 2026 entschieden, alle Flüge nach Teheran bis einschließlich 28. Januar 2026 auszusetzen. Eigentlich sollten die Verbindungen nach sieben Monaten Unterbrechung bereits diesen Freitag wieder aufgenommen werden. "Die Sicherheit der Fluggäste und Crew hat für Lufthanse stets oberste Priorität", erklärte die Lufthansa in ihrer Mitteilung gemäß dpa-AFX. Das Unternehmen stehe in engem Kontakt mit den zuständigen Sicherheitsbehörden und beobachte die Lage kontinuierlich.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Lufthansa-Aktie gewinnt: Konzern feiert 100. Geburtstag

Bildquelle: Thomas Lohnes/Getty Images

Nachrichten zu Barclays plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Barclays plc

mehr Analysen
07.04.25 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.12.24 Barclays Outperform RBC Capital Markets
22.08.24 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.24 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
25.04.24 Barclays Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Barclays plc 5,52 -0,18% Barclays plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX in Rot -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester -- Nikkei überspringt erstmals 54.000-Punkte-Marke
Während der heimische Aktienmarkt zur Wochenmitte seitwärts tendiert, steckt der deutsche Leitindex Verluste ein. An den Börsen in Fernost ging es am Mittwoch mehrheitlich bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen