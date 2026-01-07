Lufthansa-Aktie klettert - Morgan Stanley optimistisch - Zusammenarbeit mit Amadeus IT

Sie stiegen im frühen Handel auf 9,21 Euro und damit auf ein Hoch seit August 2023. Zuletzt kosteten sie via XETRA mit 9,11 Euro 2,2 Prozent im Plus. .

Allein im noch jungen Jahr 2026 haben die Anteilsscheine des MDAX-Konzerns damit bereits um fast neun Prozent zugelegt, seit dem Oktober-Tief summieren sich die Kursgewinne auf mehr als ein Drittel. Dabei lieferten auch die jüngst weiter gesunkenen Ölpreise Rückenwind, denn Kerosin ist einer der größten Kostenfaktoren für Fluggesellschaften.

Die Morgan-Stanley-Analysten um Cedar Ekblom hoben ihr Kursziel für die Lufthansa-Papiere von 5,40 auf 9,30 Euro an und stuften sie zudem um gleich zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight" hoch. Nach dem zuletzt guten Lauf der Papiere ist das erwartete Kurspotenzial damit allerdings bereits in gutes Stück kleiner geworden.

Lufthansa zählt für 2026 dennoch zu ihren Favoriten unter den Aktien von Transportkonzernen im weiteren Sinne, während die Morgan-Stanley-Experten etwa auf den Billigflieger easyJet (-0,2 Prozent) und die Reederei Maersk (-0,7 Prozent) vorsichtig schauen. Mit Blick auf Easyjet führen die Experten kurzfristigen Profitabilitätsdruck an, bei Maersk sehen sie das Risiko von Überkapazitäten.

Die Lufthansa überzeugt die Analysten laut ihrer Branchenstudie mit der laufenden Restrukturierung. Diese könnte von 2025 bis 2027 zu einem Wachstum des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um durchschnittlich 20 Prozent führen, hieß es. Zudem dürfte die Verschuldungsquote dank der erwarteten freien Finanzmittelzuflüsse (Free Cashflow) sinken.

Lufthansa Group kooperiert mit Reise-IT-Dienstleister Amadeus

Die Lufthansa Group will die Buchung und Verwaltung von Flügen in der Partnerschaft mit dem spanischen Reise-Technologiedienstleister Amadeus IT Group vereinfachen. Eine neue Identifikationsnummer (Order ID) soll die bisherigen Buchungs- und Ticketnummern ablösen und alle Bestandteile einer Reise zusammenführen, wie der Airline-Konzern mitteilte. Dazu zählen unter anderem der Flug, reservierte Sitzplätze, Gepäck sowie zusätzliche Services wie Upgrades oder Lounge-Zugang.

Diese Bündelung der Reisebuchungsprozesse ersetze die bisher getrennten Buchungssysteme, teilte der Airline-Konzern weiter mit. Die Buchung werde so vereinfacht, Passagiere könnten bei Flugplanänderungen und -abweichungen effizienter unterstützt werden.

Die neue Order-ID wird den weiteren Angaben zufolge schrittweise bei mehreren Fluggesellschaften der Lufthansa Group eingeführt und ergänzt bestehende Angebote wie die Travel ID, die weiterhin das Kundenprofil abbildet.

/mis/lew/zb

FRANKFURT (dpa-AFX) / DOW JONES