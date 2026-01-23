Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

Flugkonzern im Fokus 23.01.2026 14:16:16

Lufthansa-Aktie kommt am Freitag nach turbulenter Handelswoche zurück

Lufthansa-Aktie kommt am Freitag nach turbulenter Handelswoche zurück

Die Aktien des Flugkonzerns Lufthansa haben eine bewegte Handelswoche hinter sich. Am Freitag sind dann deutliche Verluste zu sehen.

• Lufthansa-Aktie verliert am Freitag deutlich auf XETRA
• Tarifverhandlungen mit Verdi erhöhen das Streikrisiko
• Bernstein sieht Kursziel unter aktuellem Niveau

Nachdem der Anteilsschein der Lufthansa in dieser Woche wieder Kurs auf sein 52-Wochen-Hoch nahm, das bei 9,25 Euro liegt, rückt die wichtige Marke am letzten Handelstag der Woche wieder deutlicher außer Reichweite. Auf XETRA verliert die Lufthansa-Aktie zeitweise 2,52 Prozent auf 8,75 Euro. Dennoch haben Anleger auf Wochensicht ein Plus in ihren Depots.

Tarifverhandlungen und Streikrisiko bleiben im Blick

Als Belastungsfaktor wirkt, dass seit dem 19. Januar neue Tarifverhandlungen mit Verdi für rund 20.000 Bodenbeschäftigte, inklusive einer Forderung nach sechs Prozent mehr Lohn und mindestens 250 Euro für die unteren Lohngruppen laufen. "Wir erwarten durchaus schwierige Verhandlungen", erklärte Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky im Vorfeld. Der damit verbundene Hinweis auf ein erhöhtes Streikrisiko wirkt als Bremsfaktor, weil Investoren mögliche Mehrkosten und operative Störungen einpreisen müssen. Noch müssen sich sowohl Fluggäste als auch Lufthansa-Anleger aber keine akuten Sorgen machen, momentan sind Arbeitskampfmaßnahmen noch ausgeschlossen, da die vertragliche Friedenspflicht erst Mitte Februar endet. Dies steht im Kontrast zur letzten Verhandlungsrunde vor etwa zwei Jahren: Damals kam es zu mehreren, teils mehrtägigen Arbeitsniederlegungen, bevor der Konflikt schließlich nur durch externe Schlichtung beigelegt werden konnte.

Analyst mit schwachem Kursziel

Weiterhin Nachwirkungen hat auch eine Analystenstimme, die in dieser Woche für Aufmerksamkeit sorgte: Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" belassen. Auffällig war dabei das Kursziel, das bei 7,75 Euro und damit unterhalb des aktuellen Kursniveaus liegt. Grundsätzlich klingt die Einschätzung aber positiv: Die Nachfrage auf den Nordatlantikstrecken bleibe solide und die Treibstoffkostenentwicklung stütze die Margen, schrieb Alex Irving in einer Studie. Dies stütze Airlines und Flughafenbetreiber zum Jahresstart. Mit Blick auf das vierte Quartal dürften die großen Netzwerk-Fluggesellschaften besser abgeschnitten haben als die Billigflieger, betont er.

Redaktion finanzen.at

CSG-Börsengang wird zum vollen Erfolgt

Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Lufthansa AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Lufthansa AG

mehr Analysen
20.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
16.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
15.01.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
14.01.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
09.01.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Lufthansa AG 8,74 -2,80% Lufthansa AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

