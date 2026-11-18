Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Langjähriger Partner
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18.11.2026 15:55:00
Lufthansa-Aktie legt zu: DFB-Deal verlängert, Frauen-Nationalteam neu dabei
Die Zusammenarbeit mit der deutschen Fluglinie beinhalte künftig neben der Männer- auch die Frauen-Nationalmannschaft.
Diese Ausweitung sei "von besonderer Bedeutung", sagte Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, und blickte voraus: "Mit der Frauen-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien steht bereits das nächste Highlight dieser Reise bevor. Dort, wo 2014 mit dem 'Siegerflieger' ein unvergesslicher Teil unserer gemeinsamen Geschichte geschrieben wurde, hoffen wir nun auf ein weiteres erfolgreiches Kapitel."
Vor zwölf Jahren hatten die DFB-Männer in Rio de Janeiro durch ein 1:0 im Finale gegen Argentinien den WM-Titel gewonnen.
Via XETRA gewinnt die Lufthansa-Aktie zeitweise 0,68 Prozent auf 8,88 Euro.
/edo/DP/jha
FRANKFURT (dpa-AFX)
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