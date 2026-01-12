Lufthansa Aktie

Sicherheit im Vordergrund 12.01.2026 20:31:39

Lufthansa-Aktie: Lufthansa rechnet erst ab Ende Januar mit Iran-Rückkehr

Lufthansa-Aktie: Lufthansa rechnet erst ab Ende Januar mit Iran-Rückkehr

Angesichts der derzeitigen politischen Lage will die Lufthansa erst wieder ab Ende Januar in den Iran fliegen.

"Aufgrund der aktuellen Lageentwicklung hat Lufthansa am Montagnachmittag entschieden, ihre Flüge nach Teheran bis einschließlich Mittwoch, 28. Januar, auszusetzen", erklärte ein Unternehmenssprecher.

Lufthansa sei diesbezüglich in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden und beobachte die Entwicklungen in der gesamten Region laufend. Und: "Die Sicherheit der Fluggäste und Crew hat für Lufthanse stets oberste Priorität."

Eigentlich sollten die Flüge an diesem Freitag wieder aufgenommen werden - nach einer Unterbrechung von rund sieben Monaten.

Die Massenproteste im Iran setzen die Führung zwei Wochen nach Beginn der landesweiten Demonstrationen weiter unter Druck. Die autoritäre Staatsmacht ihrerseits reagiert mit aller Härte. Zugleich mehren sich Hinweise auf diplomatische Initiativen. Seit Donnerstagabend ist der Zugang zum Internet gekappt. US-Präsident Donald Trump erwägt nach eigenen Angaben, die Demonstranten mit Satelliteninternet zu unterstützen.

Laut Aktivisten haben sich die Demonstrationen auf 186 Städte ausgeweitet. 483 Demonstranten seien getötet worden, berichtete das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA. Insgesamt seien bisher 544 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Kinder sowie 47 Sicherheitskräfte. Rund 10.700 Menschen seien festgenommen worden, hieß es weiter. Die Angaben der Organisation ließen sich unabhängig nicht überprüfen.

/jto/DP/men

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

