Lufthansa-Aktie: Lufthansa vermeidet Flüge nach und über Russland - Auch AUA betroffen

Aufgrund "der aktuellen und sich abzeichnenden regulatorischen Situation" gelte dies für sieben Tage, teilte der Lufthansa -Konzern am Samstagabend mit. Flüge nach Russland werden demnach ausgesetzt. "Flüge, die sich im russischen Luftraum befinden, werden diesen in Kürze wieder verlassen."

AUA will russischen Luftraum nicht mehr nutzen

Angesichts der sich abzeichnenden Luftraumsperre für Russland hat die AUA ihre Flüge in den Aggressorstaat abgesagt. Wie es am Samstagabend in einer der APA übermittelten Stellungnahme hieß, wird Austrian Airlines den russischen Luftraum "vorerst in den nächsten sieben Tagen nicht mehr nutzen". "Die Flüge nach Russland werden in diesem Zeitraum ausgesetzt". Zuvor hatte sich eine EU-weite Luftraumsperre für russische Maschinen abgezeichnet.

Die Entscheidung hat nicht nur Folgen für die AUA-Flüge nach Russland, schließlich muss der Luftraum des flächenmäßig größten Landes der Erde nun bei zahlreichen weiteren Flügen, etwa nach Zentral- oder Ostasien, aufwendig umflogen werden. Die wichtigste österreichische Fluggesellschaft begründete ihre Entscheidung mit "der aktuellen und sich abzeichnenden regulatorischen Situation". "Austrian Airlines beobachtet die Situation weiterhin genau und steht in engem Austausch mit den nationalen und internationalen Behörden. Die Sicherheit unserer Passagiere und Besatzungsmitglieder hat für uns zu jeder Zeit oberste Priorität", hieß es in der Mitteilung.

FRANKFURT (dpa-AFX / APA))