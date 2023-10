Lufthansa-Aktie: Nahost - AUA und Lufthansa setzen Israel-Linienflüge bis 31.10. aus

Die Lufthansa und ihre Töchter Swiss, Brussels und Austrian Airlines (AUA) fliegen angesichts des Krieges in Israel weiter nicht den Flughafen Ben Gurion an. Auch Verbindungen nach Beirut im benachbarten Libanon bleiben ausgesetzt. Die regulären Flüge von und nach Tel Aviv und Beirut sämtlicher Gesellschaften der Lufthansa-Gruppe blieben aus Sicherheitsgründen bis einschließlich 31. Oktober ausgesetzt, teilte das Unternehmen am Freitag in Frankfurt mit.

Man beobachte die Lage weiterhin intensiv und stehe im engen Kontakt mit den Behörden, erklärte die Lufthansa. "Aufgrund der sich weiterhin unklar entwickelnden Situation in Israel und nach intensiver Analyse der Lage hat Austrian sich entschieden, ihre regulären Flüge von und nach Tel Aviv bis einschließlich Dienstag, 31. Oktober auszusetzen", heißt auf der AUA-Website. Man bedauere, "diese Entscheidung treffen zu müssen".

cri

