Indexanpassungen 04.03.2026 23:05:00

Lufthansa-Aktie scheitert am DAX-Aufstieg - Zahlreiche Wechsel in MDAX und SDAX

Die Aktien von Lufthansa haben die Rückkehr in den deutschen Leitindex DAX verpasst.

Wie der zur Deutsche Börse gehörende Index-Anbieter Stoxx am späten Mittwochabend mitteilte, bleibt im DAX alles unverändert. Die Fluggesellschaft konnte sich bis zuletzt Hoffnungen auf einen Aufstieg machen. Die Lufthansa war mehr als 30 Jahre lang DAX-Mitglied, bevor sie wegen der Verwerfungen infolge der Corona-Pandemie 2020 aus dem Leitindex ausscheiden musste.

In der zweiten und dritten deutschen Börsenreihe stehen unterdessen zahlreiche Wechsel an. In den MDAX steigen der Motorenbauer DEUTZ, der Stahlkonzern Salzgitter und der Optikspezialist JENOPTIK aus dem Nebenwerteindex SDAX auf. Dafür steigen TeamViewer, Fielmann und Carl Zeiss Meditec in diesen ab. Darüber hinaus ersetzt in diesem Index der Bahn-IT-Anbieter init innovation in traffic systems das Softwareunternehmen PSI Software. Diese Änderungen treten am 23. März in Kraft.

Zudem steigt der Autozulieferer Schaeffler aus dem SDAX in den MDAX auf und ersetzt dort Deutsche Wohnen. Einhell Vorzüge werden dafür in den SDAX aufgenommen. Diese Änderungen treten bereits am 9. März in Kraft.

Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx überprüft die Indizes der DAX-Familie (DAX, MDAX, SDAX und TecDAX) vierteljährlich.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

/jha/

ZUG (dpa-AFX)

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
