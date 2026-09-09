Lufthansa Aktie sinkt: Konzern nimmt Dubai-Flüge ab Ende Oktober wieder auf

Die Fluggesellschaften der Lufthansa-Gruppe, dazu gehört auch die österreichische Tochter AUA, nehmen ihre Verbindungen nach Dubai ab Ende Oktober schrittweise wieder auf.

In der Spitze sollen künftig bis zu 36 wöchentliche Flüge in die Vereinigten Arabischen Emirate angeboten werden, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Den Anfang macht die Kernmarke Lufthansa am 25. Oktober mit fünf wöchentlichen Verbindungen von München. Einen Tag später folgt die Strecke ab Frankfurt.

Auch die Töchter Swiss und Austrian Airlines nehmen ihre Flüge ab Zürich und Wien wieder auf. Eurowings fliegt das Emirat ab November von Berlin, Stuttgart und Köln/Bonn an.

Mit der Rückkehr nach Dubai baut der Lufthansa-Konzern sein Angebot im Nahen Osten wieder aus. Die Sicherheitslage in der Region werde weiterhin fortlaufend und in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden bewertet, hieß es.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel letztlich 1,23 Prozent tiefer bei 7,71 Euro.

sag/moh

APA