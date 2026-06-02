Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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Kostensteigerungen 02.06.2026 16:08:00

Lufthansa-Aktie stärker: Eurowings behält einen Teil der Steuersenkung für sich

Lufthansa-Aktie stärker: Eurowings behält einen Teil der Steuersenkung für sich

Die Fluggesellschaft Eurowings will die Absenkungen bei der Luftverkehrsteuer nicht vollständig an die Passagiere weitergeben.

Bei der Fluggesellschaft Eurowings werden die Tickets trotz abgesenkter Luftverkehrsteuer nicht billiger. Andere Kostensteigerungen insbesondere beim Treibstoff überlagerten die Entwicklung, erklärte die Lufthansa-Tochter. Natürlich weise man aber ab dem 1. Juli den vollständig reduzierten Luftverkehrsteuersatz auf den Tickets aus.

Insgesamt sei die Fluggesellschaft mit starken Kostensteigerungen konfrontiert, sagt der neue Airline-Chef Max Kownatzki. Die Steuern wie auch höhere Gebühren oder die stark gestiegenen Kerosinpreise fließen nach seiner Darstellung zusammen in die Bildung des Bruttopreises ein, der von den Kunden verlangt werde. Daher habe man auch im Zuge des Iran-Kriegs keine extra ausgewiesenen Kerosinzuschläge verlangt.

Der Bundestag hatte im Mai die letzte Erhöhung der Luftverkehrsteuer wieder zurückgenommen. Für Kurzstrecken sinkt der Steuersatz zum 1. Juli um 2,50 Euro pro Ticket.

Die Kostensteigerungen könne Eurowings aktuell nur etwa zur Hälfte an die Passagiere weitergeben, sagte Kownatzki. In den vergangenen zwei Jahren seien die Kosten um einen zweistelligen Prozentsatz hochgegangen, während die Preise nur einstellig gestiegen seien. Der Airline-Manager verlangte weitere Entlastungen bei Steuern, Abgaben und Flughafengebühren in Deutschland. Dann könne man auch weitere Flugzeuge etwa in Berlin oder Hamburg starten lassen.

Kerosin-Versorgung ist gesichert

Sollten die gegenwärtigen Bedingungen anhalten, werde Eurowings aufs Gesamtjahr profitabel bleiben, sagte Kownatzki. Er erneuerte Aussagen, dass die Versorgung mit Treibstoff für den gesamten Sommerflugplan gesichert sei. "Wir werden für einen stabilen Flugbetrieb sorgen, und unsere Gäste können ihren Sommerurlaub mit gutem Gefühl planen."

Die Unsicherheit der Passagiere über die Kerosin-Versorgung weiche, was große Auswirkungen auf die laufende Sommersaison habe, die zuvor von Buchungs-Zurückhaltung geprägt gewesen sei. So lägen für das Top-Ziel Mallorca die Buchungsstände inzwischen 9 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, nachdem es vor wenigen Wochen noch einen Rückstand von 20 Prozent gegeben habe. Die Insel gelte vielen Urlaubern offenbar als verlässlicher Rückzugsort. Eurowings fliegt den Flughafen Palma im Sommer mehr als 400 Mal in der Woche an.

Die Lufthansa-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,72 Prozent höher bei 8,38 Euro.

/ceb/DP/jha

KÖLN/BERLIN (dpa-AFX)

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