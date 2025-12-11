Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Wechsel an der Spitze
|
11.12.2025 12:28:00
Lufthansa-Aktie stärker: Eurowings bekommt zum 1. Februar neuen CEO
Wie die Lufthansa Group mitteilte, wird Max Kownatzki ab dem 1. Februar nächsten Jahres Vorsitzender der Geschäftsführung von Eurowings. Der derzeitige SunExpress-CEO folgt auf Jens Bischof, der zum Jahresende nach mehr als fünf Jahren an der Spitze von Eurowings aus der Geschäftsführung ausscheidet. An die Spitze von SunExpress rückt zum 1. Februar 2026 Marcus Schnabel vor, zurzeit Head of Ground Operations für Lufthansa Airlines in München.
Am Donnerstag notiert die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 0,58 Prozent höher bei 8,00 Euro.
DJG/brb/rio
DOW JONES
Analysen zu Lufthansa AG
|11.12.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|01.12.25
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
