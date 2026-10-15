Lufthansa-Aktie steigt: Airline trifft Vorsorge gegen Kerosin-Engpass - Konzern erwartet hohe Synergien bei TAP-Einstieg

Die Piloten wurden angewiesen, bei Flügen an das Drehkreuz zusätzlichen Treibstoff an Bord zu nehmen. Damit sollen die Vorräte in Frankfurt entlastet werden, auch wenn laut Flughafenbetreiber Fraport die Versorgung mit Kerosin gesichert ist. Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.

Droht dem Frankfurter Flughafen der Sprit auszugehen?

Aktuell eindeutig nein. Die Flughafengesellschaft Fraport AG versichert, dass die Betriebsfähigkeit trotz Wartung einer wichtigen Pipeline nicht beeinträchtigt sei. Die Lufthansa bezeichnet zudem ihr Vorgehen als "reine Vorsichtsmaßnahme". Die Vorkehrungen zeigten bereits Wirkung und könnten voraussichtlich in "absehbarer Zeit" wieder eingestellt werden, versichert eine Sprecherin des Unternehmens.

Wie wird der Flughafen mit Kerosin versorgt?

Deutschlands größter Flughafen ist über zwei Pipelines, die zur kritischen Infrastruktur zählen, mit den großen Seehäfen an der Nordsee verbunden. Dazu gehört auch die Nato-Pipeline. Details zu der Wartung will Fraport aus Sicherheitsgründen nicht nennen.

Ein weiterer Versorgungsweg läuft über die Wasserstraßen Rhein und Main, die bereits seit dem Sommer unter niedrigen Wasserständen leiden. Tankschiffe können entsprechend weniger Flüssigkeit laden und an die Mainhäfen in Flughafennähe transportieren. Am Flughafen selbst betreiben die Kerosin-Lieferanten gemeinsam ein Tanklager mit einer Kapazität von 186 Millionen Litern. Das reicht laut Fraport ungefähr für zehn Tage.

Warum ist die Lufthansa so besorgt?

Pipeline-Wartung und kaum befahrbare Flüsse waren für die Betriebsplaner der Lufthansa offenbar eine Gemengelage mit einem zu hohen Risiko, dass Flüge aus Spritmangel abgesagt werden müssten. Für den Einkauf ist die Airline selbst verantwortlich, so dass Flugausfälle auch wegen möglicher Entschädigungsansprüche gegenüber den Passagieren teuer werden könnten. Ziel ist ein verlässlicher Flugbetrieb.

Welche Maßnahmen hat Lufthansa ergriffen?

Das Unternehmen hat die Crews angewiesen, bei Flügen nach Frankfurt zusätzlichen Kraftstoff aufzunehmen, um die Vorräte am Rhein-Main-Flughafen zu schonen. Zuvor hatte die "Bild-Zeitung" aus den Anweisungen zitiert. Lufthansa ist der mit Abstand größte Nutzer des Flughafens und hat einen entsprechenden Hebel zur Verfügung.

In den Mittelstreckenjets der A320-Familie sollen demnach bis zu acht Tonnen zusätzlicher Sprit mitgeführt werden. Das ist mehr als ein Drittel der Tankkapazität von rund 20 Tonnen und reicht für einen Mittelstreckenflug von um die 3.000 Kilometer.

Im Normalbetrieb landen Passagierflugzeuge mit nahezu leerem Tank, weil zusätzliches Gewicht Verbrauch und Umweltbelastungen in die Höhe treibt. Bei höherem Landegewicht verschleißen zudem Flugzeugbauteile wie das Fahrwerk schneller, es entstehen also zusätzliche Kosten. Auf Einnahmen will die Lufthansa dann nicht auch noch verzichten, sodass zusätzlicher Sprit nur bis zu der Grenze mitgeführt werden darf, wo sonst Fracht oder Passagiere ausgeladen werden müssten.

Was bedeutet das für die Passagiere?

Einschränkungen für Passagiere gibt es derzeit nicht. Die Fluggesellschaften Lufthansa und Condor fliegen nach eigenen Angaben planmäßig. Sollten Flüge wegen Kerosin-Mangels kurzfristig gestrichen werden, haben Passagiere nach EU-Regeln das Recht auf eine Ersatzbeförderung und Entschädigungen zwischen 250 und 600 Euro, wenn die Airline verantwortlich ist. Ein lokaler, nicht beherrschbarer Kerosin-Mangel kann laut dem Fluggastrechteportal Flightright im Einzelfall dazu führen, dass die Airline keine Entschädigung zahlen muss.

Lufthansa nennt ersten Airbus A350-1000 'Deutschland'

Die Lufthansa hat ihren ersten Jet vom Typ Airbus A350-1000 mit dem Namen "Deutschland" versehen. Die Maschine befindet sich derzeit noch im Airbus-Werk Toulouse und soll Mitte November an ihren neuen Heimatflughafen München fliegen. Es ist der 700. Jet des Herstellers Airbus, der an die Lufthansa ausgeliefert wird, wie Lufthansa mitteilt.

Die A350-1000 ist sieben Meter länger als die Schwester-Maschine A350-900. In der Sitz-Konfiguration Lufthansa-Allegris hat sie 300 Plätze und damit 33 mehr als die 900er. Der erste Linienflug ist für den 3. Dezember nach Tokio geplant. Bis zum Jahr 2030 hat der Konzern 15 Flugzeuge der größeren Ausgabe bestellt. Die ersten 10 sollen für die Kernmarke Lufthansa in München an den Start gehen.

Lufthansa erwartet bei Tap-Einstieg hohe Synergien - Lateinamerika im Blick

Die Lufthansa verspricht sich vom Einstieg bei Portugals Staatsfluglinie Tap deutliche Vorteile. Die jährlichen Synergien dürften sich auf bis zu 450 Millionen Euro belaufen, erklärten Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Finanzvorstand Till Streichert am Donnerstag in einer Online-Konferenz mit Analysten. Diese Summe sei schon im ersten vollen Jahr nach dem Einstieg erreichbar - und damit noch bevor die Lufthansa die Mehrheit an Tap erwerbe. Außerdem soll der deutsche Konzern schon als Minderheitseigner die operative Führung bei Tap übernehmen und über die Besetzung des Chefpostens bestimmen.

Am Mittwoch hatte die Lufthansa von der Regierung in Portugal den Zuschlag für einen Minderheitsanteil an Tap erhalten. Damit setzte sich der deutsche Luftverkehrskonzern gegen seine französisch-niederländische Konkurrentin AIR France-KLM durch, die zuvor bei der skandinavischen SAS den Zuschlag für eine Mehrheit gewonnen hatte.

Die Lufthansa soll bei Tap für gut eine Milliarde Euro zunächst knapp 45 Prozent der Anteile erhalten. Bis zu 5 Prozent sind zunächst für die Tap-Beschäftigten reserviert, könnten aber auch noch an die Lufthansa gehen. Dadurch würde der Kaufpreis auf 1,2 Milliarden Euro steigen. Die Mehrheit behält mit gut 50 Prozent zunächst der portugiesische Staat. Allerdings begrüßte die Lufthansa die Ankündigung der Regierung, den Prozess zur vollständigen Privatisierung von Tap einzuleiten.

Für die Lufthansa ist Tap besonders wegen ihrer Verbindungen nach Lateinamerika wertvoll. Zusammen mit Tap werde die Lufthansa zwischen Europa und Lateinamerika auf einen Marktanteil von rund 20 Prozent kommen, sagte Spohr. Damit schließe sie zu der British-Airways-Mutter IAG (International Consolidated Airlines) auf, die besonders dank ihrer spanischen Tochter Iberia auf diesen Routen stark vertreten ist.

Zuletzt hatte die Lufthansa eine Minderheit von 41 Prozent an der italienischen Ita übernommen und bereits Optionen gezogen, um ihre Beteiligung im kommenden Jahr auf 90 Prozent aufzustocken. Zum Lufthansa-Konzern gehören zudem die früheren Staatsairlines der Schweiz, Österreichs und Belgiens, Swiss, Austrian und Brussels. Auch die Direktfluggesellschaft Eurowings sowie die Ferienflieger Discover und Edelweiss sind Töchter der Lufthansa.

Tap hatte zuletzt vier Jahre in Folge Gewinne eingeflogen. Spohr zeigte sich entsprechend erfreut, eine profitable Airline zu erwerben, was in der Geschichte der Lufthansa-Zukäufe eine Ausnahme ist.

Im ersten Halbjahr 2026 verbuchte Tap allerdings einen Nettoverlust von 99,2 Millionen Euro. Belastend wirkten sich unter anderem die gestiegenen Treibstoffkosten aus. Die Betriebserlöse stiegen um 4,3 Prozent auf rund zwei Milliarden Euro. Mit 8,2 Millionen Passagieren beförderte die Airline 4,2 Prozent mehr Menschen als ein Jahr zuvor.

Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,99 Prozent fester bei 7,12 Euro.

FRANKFURT/MÜNCHEN (dpa-AFX)