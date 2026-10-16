Lufthansa-Aktie steigt: Hohe Treibstoffkosten zwingen Eurowings zum Sparkurs

Die Lufthansa -Tochter führt dazu bereits Gespräche mit der Bundesagentur für Arbeit und hat im aktuellen Programm erste Flüge gestrichen, wie ein Sprecher in Köln bestätigte. Zuvor hatte "Der Spiegel" berichtet. Das Unternehmen hatte seine Beschäftigten in dieser Woche schriftlich informiert.

Dem Kostendruck fallen als Erstes die gerade erst gestarteten Verbindungen von Köln und Stuttgart nach Dubai zum Opfer. Auf den sehr langen Strecken ist der Nachteil durch den verteuerten Treibstoff besonders groß. Ab Berlin soll das arabische Drehkreuz aber weiterhin angeflogen werden. Weitere Streichungen sollen eher einzelne Frequenzen, nicht aber ganze Strecken treffen. Insgesamt will das Unternehmen fünf Prozent seines geplanten Programms kürzen, wie aus dem Brief der Geschäftsführung hervorgeht.

Auch Weihnachtsfeier gestrichen

Zum möglichen Ausmaß der Kurzarbeit machte Eurowings keine Angaben. Zudem soll in der Verwaltung gespart und auf die geplante Weihnachtsfeier verzichtet werden. Die Gewerkschaft Verdi will bei der Ausgestaltung der Kurzarbeit mitreden und pocht darauf, dass Zahlungen der Arbeitsagentur gegebenenfalls aufgestockt werden. "Die Lufthansa erwirtschaftet unter dem Strich auch aktuelle Gewinne", erklärt dazu Verdi-Sekretär Marvin Reschinsky.

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hatte zuvor bereits den Lufthansa-Konzern für die aus ihrer Sicht zu kostspielige Übernahme einer Minderheit bei der portugiesischen Tap kritisiert. "Wer in Lissabon mit finanzieller Stärke überzeugt und bereit ist, einen erheblichen Aufpreis für eine Minderheitsbeteiligung zu zahlen, kann gegenüber den eigenen Beschäftigten nicht gleichzeitig so tun, als seien harte Einschnitte alternativlos", erklärte VC-Vize Oliver Löwe.

Berlin: Lufthansa-Einstieg bei Tap Richtungsentscheid

Die Außenminister von Deutschland und Portugal, Johann Wadephul und Paulo Rangel, sehen den Einstieg der Lufthansa bei Portugals Staatsfluglinie Tap als geostrategische Richtungsentscheidung. "Wir hoffen, dass uns das sprichwörtlich beflügelt und noch enger an die Partnerstaaten etwa in Lateinamerika verbindet", sagte Wadephul (CDU) bei einem Treffen mit Rangel in Berlin. Der Portugiese sprach von einem bedeutenden Erfolg, der "die Stärke und das große Potenzial unserer Beziehungen unter Beweis stellt".

Wadephul hob hervor, die Zusammenarbeit von Lufthansa und Tap, aus der viele Kontakte, Kooperationen und neue Arbeitsplätze entstehen würden, stärke Europa als Wirtschaftsstandort.

Die Lufthansa verspricht sich vom Einstieg bei Tap jährliche Synergien von bis zu 450 Millionen Euro, hatten Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Finanzvorstand Till Streichert am Mittwoch erklärt. Für die Lufthansa ist Tap besonders wegen ihrer Verbindungen nach Lateinamerika wertvoll. Zusammen mit Tap werde die Lufthansa zwischen Europa und Lateinamerika auf einen Marktanteil von rund 20 Prozent kommen, sagte Spohr.

'FT': Lufthansa erwägt Verkauf von Software-Geschäftsteilen

Die Lufthansa prüft einem Pressebericht zufolge den Verkauf eines Teils ihres Software-Geschäfts. Eine Transaktion könne ein Volumen von nahezu einer Milliarde Euro haben, berichtet die "Financial Times" (FT) am Freitag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Lufthansa habe Banken eingeschaltet, um einen möglichen Verkauf von Geschäftsbereichen innerhalb ihrer Sparte Lufthansa Systems auszuloten, die IT-Dienstleistungen für die Luftfahrtbranche erbringen. Die Überlegungen befänden sich noch in einem frühen Stadium, eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Lufthansa habe dies gegenüber der Zeitung nicht kommentieren wollen.

Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,39 Prozent fester bei 7,23 Euro.

dpa-AFX