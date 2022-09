Lufthansa-Aktie steigt: Lufthansa startet wohl Investorenrunde für geplanten Verkauf von Teilen der Lufthansa Technik

Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Finanz- und Unternehmenskreise mitteilte, will der Konzern Anfang Dezember in einer ersten Runde mit Investoren über den Teilverkauf sprechen. Der Vorstand strebe eine Bewertung zwischen 6 und 8 Milliarden Euro einschließlich Schulden an. In Bieterkreisen werde eine Bewertung von 6 Milliarden und mehr für realistisch gehalten - je nach aktueller Geschäftsentwicklung.

Ein Lufthansa-Sprecher wollte sich gegenüber Dow Jones Newswires nicht zu dem Bericht äußern. Laut Handelsblatt könnte dem Vorstand im Januar kommenden Jahres eine Liste mit unverbindlichen Angeboten vorliegen. Vor allem Privat-Equity-Investoren hätten Interesse, schreibt die Zeitung.

Das Management verspreche sich von dem Einstieg eines Investors bei Lufthansa Technik mehr Wachstumschancen und neue Perspektiven für den Unternehmensbereich. Deshalb werde dieser Option Priorität eingeräumt. Im Rahmen des Dual-Track-Verfahrens gebe es die zweite Option eines Börsengangs. Börsengänge gelten aber mit Blick auf das aktuelle Umfeld derzeit als wenig aussichtsreich.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Geschäft letztlich 2,56 Prozent fester bei 6,25 Euro.

DJG/mgo/cbr

FRANKFURT (Dow Jones)