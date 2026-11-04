Lufthansa Aktie

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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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Einigung 04.11.2026 16:29:00

Lufthansa-Aktie steigt: Milliarden-Deal mit TAP vereinbart

Lufthansa-Aktie steigt: Milliarden-Deal mit TAP vereinbart

Ein Milliardeninvestment soll die internationale Position des deutschen Luftfahrtkonzerns deutlich verändern. Besonders eine Weltregion rückt dabei stärker in den Mittelpunkt der Expansionspläne.

Die Deutsche Lufthansa AG baut ihre Marktpräsenz in Südeuropa und Südamerika mit einem großen Zukauf aus. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er eine Vereinbarung mit der portugiesischen Regierung über den Erwerb einer anfänglichen Minderheitsbeteiligung von 44,9 Prozent an der staatlichen Fluggesellschaft TAP Air Portugal unterzeichnet. Der vereinbarte Kaufpreis für den Anteil beläuft sich auf 1,025 Milliarden Euro und soll vollständig aus vorhandener Liquidität finanziert werden.

Lufthansa könnte Beteiligung auf 49,9 Prozent erhöhen

Durch den möglichen Zukauf von Aktien, die zunächst Belegschaftsmitgliedern angeboten werden, könnte die Beteiligung auf bis zu 49,9 Prozent steigen. Unter Berücksichtigung einer sogenannten Ticking-Fee beziffert die Lufthansa das Gesamtvolumen der Transaktion auf bis zu 1,2 Milliarden Euro. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Freigaben, insbesondere durch die Europäische Kommission.

Lissabon soll siebtes Drehkreuz werden

Lufthansa-Chef Carsten Spohr bezeichnete den Schritt als wesentlichen Pfeiler der Expansionsstrategie: "Unsere Netzwerke ergänzen sich ideal und eröffnen uns neue Wachstumschancen in Portugal und insbesondere in Südamerika und Brasilien." Lissabon soll zum siebten Drehkreuz der Lufthansa Group ausgebaut werden.

Marktanteil in Lateinamerika soll deutlich steigen

Strategisch zielt der Einstieg vor allem auf die Schließung von Lücken in Lateinamerika ab. Der gemeinsame Marktanteil im Verkehr zwischen Europa und Lateinamerika soll von derzeit rund 9 Prozent auf etwa 20 Prozent anwachsen. Zudem stellte der Konzern Synergien von bis zu 450 Millionen Euro in Aussicht.

Die Lufthansa-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 3,35 Prozent auf 8,022 Euro.

DOW JONES

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