Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Einigung
|
04.11.2026 16:29:00
Lufthansa-Aktie steigt: Milliarden-Deal mit TAP vereinbart
Lufthansa könnte Beteiligung auf 49,9 Prozent erhöhen
Durch den möglichen Zukauf von Aktien, die zunächst Belegschaftsmitgliedern angeboten werden, könnte die Beteiligung auf bis zu 49,9 Prozent steigen. Unter Berücksichtigung einer sogenannten Ticking-Fee beziffert die Lufthansa das Gesamtvolumen der Transaktion auf bis zu 1,2 Milliarden Euro. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Freigaben, insbesondere durch die Europäische Kommission.
Lissabon soll siebtes Drehkreuz werden
Lufthansa-Chef Carsten Spohr bezeichnete den Schritt als wesentlichen Pfeiler der Expansionsstrategie: "Unsere Netzwerke ergänzen sich ideal und eröffnen uns neue Wachstumschancen in Portugal und insbesondere in Südamerika und Brasilien." Lissabon soll zum siebten Drehkreuz der Lufthansa Group ausgebaut werden.
Marktanteil in Lateinamerika soll deutlich steigen
Strategisch zielt der Einstieg vor allem auf die Schließung von Lücken in Lateinamerika ab. Der gemeinsame Marktanteil im Verkehr zwischen Europa und Lateinamerika soll von derzeit rund 9 Prozent auf etwa 20 Prozent anwachsen. Zudem stellte der Konzern Synergien von bis zu 450 Millionen Euro in Aussicht.
Die Lufthansa-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 3,35 Prozent auf 8,022 Euro.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
05.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
05.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
05.11.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.11.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Lufthansa-Aktie steigt: Milliarden-Deal mit TAP vereinbart (Dow Jones)
|
04.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
04.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|07:22
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.11.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07:22
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.11.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.11.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|8,10
|0,00%
|Lufthansa AG
|8,13
|0,72%