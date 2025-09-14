Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Aufgabenverlagerung
|
14.09.2025 18:27:00
Lufthansa-Aktie: Swiss-Chef verteidigt Verlagerungen innerhalb der Lufthansa-Gruppe
Als Tochter der Lufthansa ist die Swiss aber dennoch von der konzernweiten Bündelung betroffen. So würden etwa Aufgaben in den Bereichen IT-Systeme und Streckenplanung nach Frankfurt verschoben, um Synergien zu nutzen und die Effizienz zu steigern, so Fehlinger.
Ob dies zu Stellenabbau führt, ließ er offen: "Es wäre naiv, Reduktionen beim Personal auszuschließen. Aber das ist nicht unser Ziel und immer die allerletzte Maßnahme." Möglich sei auch eine Verlagerung von Jobs zwischen Zürich und Frankfurt.
Zur jüngsten USA-Reise sagte der Swiss-Chef, es habe sich dabei um Branchen- und Wirtschaftsgespräche gehandelt. Für die Lufthansa-Gruppe sei es zentral, dass die Schweizer Wirtschaft funktioniere: "Wir brauchen eine funktionierende, gesunde Wirtschaft, die wir mit der Welt verbinden können." In diesem Zusammenhang prüft die Gruppe laut Fehlinger auch die Möglichkeit, künftig Boeing-Flugzeuge über die Schweiz zu importieren.
ZÜRICH (dpa-AFX)
