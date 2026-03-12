Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Ausstand
|
12.03.2026 13:08:00
Lufthansa-Aktie tiefer: Piloten legen Flugbetrieb teilweise lahm - Update zu Dubai-Flügen
Die streikende Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) berichtet von einer hohen Beteiligung der Beschäftigten an der bereits zweiten Streikwelle. Der Arbeitskampf verlaufe wirkungsvoller als erwartet, erklärte VC-Präsident Andreas Pinheiro.
So seien am Donnerstagvormittag mehr als 75 Prozent der bestreikten Kurzstreckenflüge und mehr als 70 Prozent der bestreikten Langstreckenflüge ausgefallen. Vor dem Streik hatte Pinheiro deutlich gemacht, dass die VC auch bei weniger Flugausfällen von einer ausreichenden Streikwirkung ausgehe. Die nun genannten Ausfälle lägen deutlich über den von der Lufthansa angekündigten Quoten: Die Fluggesellschaft hatte zugesichert, dass an beiden Streiktagen mindestens die Hälfte der geplanten Lufthansa-Flüge stattfindet. Auf der Langstrecke sollten sogar 60 Prozent der Flüge starten. Hier werden die Flugzeuge häufig auch von Piloten geflogen, die bei der Lufthansa ins Management gewechselt sind, aber ihre Lizenz aufrechterhalten.
In den Terminals herrsche ganz normaler Betrieb, sagte ein Sprecher des Frankfurter Betreibers Fraport. Nur in den Lufthansa-Abschnitten sei es etwas ruhiger. An den übrigen deutschen Flughäfen fielen vor allem die Zubringerflüge an die Drehkreuze aus. Andere Lufthansa-Gesellschaften wie die Eurowings und sämtliche ausländischen Töchter wurden nicht bestreikt. Lufthansa wollte nach eigener Ankündigung größere Flugzeuge einsetzen, Lufthansa-Flüge von nicht bestreikten Konzernairlines erledigen lassen und freiwillige Crews einsetzen. An diesen Planungen für beide Streiktage habe es keine Änderungen mehr gegeben, erklärte eine Sprecherin des Unternehmens. Laut VC werden auch Subunternehmen eingesetzt.<
Von Ausfällen betroffene Gäste sollten per E-Mail benachrichtigt werden. Gäste, die nicht kontaktiert werden, könnten vorerst davon ausgehen, dass ihr Flug nicht betroffen ist. Flüge ins Krisengebiet Nahost sollen nicht bestreikt werden. Zu einem normalen Flugbetrieb werde man voraussichtlich am Samstag zurückkehren können.
Bereits für den Freitag wird eine erste Entspannung erwartet, weil die kleine Teilgesellschaft Lufthansa Cityline nur einen Tag lang bestreikt werden soll. Die Regionaltochter übernimmt Zubringerflüge von kleineren Flughäfen an die beiden Drehkreuze.
Die Gewerkschaft hat die mehr als 5.000 Piloten der Flugbetriebe Lufthansa, Lufthansa Cargo und Lufthansa Cityline zu einem Streik aufgerufen, der um Mitternacht begonnen hat. Während es bei der Regionaltochter Cityline um eine Anhebung der Gehälter geht, streiten die Tarifpartner bei der Cargo und der Kerngesellschaft um höhere Betriebsrenten. Kein neues Angebot Lufthansa hatte die zweite Streikwelle als unnötige Eskalation bezeichnet und auf die angespannte Ertragssituation bei der Kerngesellschaft Lufthansa verwiesen. Der Gewerkschaft zufolge hat Lufthansa zunächst kein neues Angebot vorgelegt. Der Streik laufe daher weiterhin wie geplant. Der Flughafenverband ADV appellierte an die Tarifparteien, sich am Verhandlungstisch möglichst schnell zu einigen. Passagiere würden von den Streiks immer zuerst getroffen, sagte Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. In einer ohnehin angespannten Situation werde die deutsche Luftfahrt zusätzlich verunsichert. "Der Standort Deutschland kann sich weitere Belastungen für die Konnektivität und die Zuverlässigkeit des Luftverkehrs kaum leisten."
Die Lufthansa Group werde prüfen, inwieweit trotz der starken Einschränkungen einzelne Flüge durchgeführt werden können. "Anträge werden von den Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate von Fall zu Fall geprüft, so dass keine Garantie besteht, dass ein Flug oder eine gewünschte Flugzeit genehmigt wird", teilte der Konzern mit.
Die Lufthansa-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 2,21 Prozent auf 7,89 Euro.
FRANKFURT dpa-AFX und Dow Jones Newswires
Eurowings fliegt
Erste Entspannung am Freitag
Lufthansa-Airlines müssen Flüge nach Dubai bis 28. März streichen
Die Fluggesellschaften der Lufthansa Group müssen ihre Flüge von und nach Dubai bis zum 28. März aussetzen, 13 Tage länger bisher vom Konzern geplant. Grund dafür ist, dass beide Flughäfen in dem Emirat - Dubai (DXB) und Dubai-World Central (DWC) - die Anzahl der Flugbewegungen aus Kapazitätsgründen erheblich reduzieren, wie die Lufthansa Group mitteilte. Dies führe dazu, dass die Konzernfluggesellschaften Lufthansa, Swiss, Ita Airways, Austrian Airlines und Eurowings auf Anordnung der Flughäfen sämtliche Flüge während des genannten Zeitraums streichen müssen.
