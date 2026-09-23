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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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Rauchentwicklung 23.09.2026 16:11:39

Lufthansa-Aktie tiefer: Tochter Eurowings vollzieht Sicherheitslandung in Düsseldorf

Lufthansa-Aktie tiefer: Tochter Eurowings vollzieht Sicherheitslandung in Düsseldorf

Ein Flugzeug der Airline Eurowings hat am Düsseldorfer Flughafen kurz nach seinem Start eine Sicherheitslandung hingelegt.

Wie ein Sprecher von Eurowings auf Nachfrage mitteilte, wurde am Nachmittag, kurz nach dem Start der Maschine in Richtung Brindisi (Italien), eine leichte Rauchentwicklung festgestellt. Daraufhin sei der mit 144 Passagieren besetzte Flieger vorsorglich umgedreht. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Wie ein Sprecher des Flughafens am Abend mitteilte, war das Flugzeug der Lufthansa-Tochter um 16.53 Uhr gestartet und um 17.05 Uhr wieder in Düsseldorf gelandet. Es stand demnach zunächst auf der Südbahn des Flughafens. Die Passagiere konnten die Maschine demnach über die mobile Treppe auf dem Rollfeld verlassen und wurden mit Bussen ins Terminal gebracht. Wie der Eurowings-Sprecher weiter mitteilte, wird das Flugzeug derzeit noch technisch untersucht.

Den Angaben des Flughafensprechers zufolge wurde der Flugverkehr kurzzeitig unterbrochen und anschließend über die Nordbahn abgewickelt. Aktuell laufe der Betrieb ohne Einschränkungen. Laut Feuerwehr waren rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Der Einsatz war nach zwei Stunden beendet. Den Angaben zufolge wurden zwei Passagiere vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Eurowings bedauere die Unannehmlichkeiten, wie der Sprecher weiter mitteilte. Die Sicherheit der Passagiere habe oberste Priorität und sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen.

Via XETRA geht es für die Lufthansa-Aktie zwischenzeitlich um 2,64 Prozent nach unten auf 7,67 Euro.

/tay/DP/zb

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

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